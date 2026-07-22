/ 사진=SNS

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고(故) 서희원이 생전 남편 구준엽, 두 자녀와 함께 한국으로 이주할 계획을 세웠던 것으로 전해졌다.22일(현지시간) 대만 매체 ET투데이는 관계자의 말을 인용해 서희원이 전 남편 왕샤오페이(왕소비)와의 지속적인 갈등으로 큰 스트레스를 받아왔고, 구준엽은 아내와 두 자녀를 데리고 한국에서 새로운 삶을 시작하기 위해 이주를 준비하고 있었다고 보도했다.보도에 따르면 서희원은 한국 정착을 위해 약 1000만 대만달러(한화 약 4억5000만 원) 상당의 자산을 미리 한국으로 이전한 것으로 알려졌다.하지만 이 계획은 모친 황춘메이의 강한 반대에 부딪혔다. 서희원은 어머니를 설득하기 위해 자신이 거주하던 고급 아파트의 소유권까지 넘길 준비를 했으며, 한국 생활을 위해 자신의 명의로 된 자금을 돌려달라고 요청했지만 이 과정에서 갈등을 겪은 것으로 전해졌다.ET투데이는 왕샤오페이 측도 서희원이 세상을 떠나기 약 한 달 전 한국 이주 계획을 파악했다고 전했다. 당시 왕샤오페이는 두 자녀가 한국으로 떠날 가능성에 불안감을 느껴 협의를 시도했지만, 서희원 측은 직접 소통을 거부한 것으로 알려졌다.그러나 이 같은 계획은 끝내 실현되지 못했다. 서희원은 지난해 2월 일본 가족여행 중 독감에 따른 급성 폐렴으로 갑작스럽게 세상을 떠나면서 한국에서의 새 출발도 무산됐다.한편 서희원은 2011년 중국인 사업가 왕샤오페이와 결혼해 1남 1녀를 뒀으나 2021년 이혼했다. 이후 20여 년 전 연인이었던 구준엽과 2022년 재회해 결혼했다.서희원의 사망 이후에는 약 1200억 원 규모로 알려진 유산과 두 자녀의 양육, 상속 문제 등을 둘러싼 관심이 이어지고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr