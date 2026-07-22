이정현이 돌아가신 모친을 떠올린다. / 사진제공=KBS '신상출시 편스토랑'

이정현이 열무비빔밥 요리 비법을 공개한다. / 사진제공=KBS '신상출시 편스토랑'

가수 겸 배우 이정현이 '신상출시 편스토랑'에서 어릴 적 먹었던 열무비빔밥을 만들고 돌아가신 모친을 떠올린다.오는 23일 방송되는 KBS 예능 '신상출시 편스토랑'에서는 이정현이 제철 열무를 활용한 다양한 요리를 공개한다. 열무비빔밥과 열무 김밥 등 평소 즐겨 먹는 레시피를 선보일 예정이다.이정현은 열무비빔밥을 만들며 어린 시절을 떠올렸다. 그는 "여름마다 엄마가 해주셨다"며 어머니의 방식대로 보리된장을 만들었다. 짠맛은 줄이고 감칠맛을 살린 보리된장에 출연진들도 관심을 보였다는 후문이다.완성된 열무비빔밥을 맛본 이정현은 "우리 엄마가 해줬던 맛"이라며 하늘에 있는 어머니를 떠올렸다. 방송에서는 이정현이 소개한 보리된장 레시피와 열무비빔밥 만드는 방법이 공개된다.이정현은 열무를 활용한 김밥도 만들었다. 그는 그동안 '참깨오이김밥', '무말랭이김밥' 등을 선보이며 화제를 모았고, 관련 영상은 조회수 200만 회에 가까운 기록을 올렸다.이번에는 "재료는 단 2가지"라며 열무와 또 다른 재료 하나만으로 김밥을 완성했다. 이를 본 출연진들은 "정말 이 두 가지로 만든 김밥이 맛있나?"라며 궁금해했다. 이정현은 "고소하고 담백하고 상큼하고 아삭하고 시원하다"며 맛을 설명했다.'신상출시 편스토랑'은 매주 목요일 저녁 8시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr