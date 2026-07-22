가수 던이 미국 로스앤젤레스에서 시간을 보내고 있다. / 사진=던 SNS

가수 던(본명 김효종)이 해외에서의 근황을 전했다.던은 지난 21일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 하나의 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 던이 미국 로스앤젤레스에서 여유로운 일상을 보내고 있는 모습. 특히 던은 운동을 하는 듯 근육이 가득한 팔뚝을 보였으나, 하체는 바지에 공간이 남을 정도로 헐렁해 눈길을 끌었다.던은 2018년 가수 현아와 6년간 공개 연애를 이어오다 2022년 결별했다.한편 던은 오는 24일 MBC 예능 '나 혼자 산다'에 출연할 예정이다. 자신을 "혼자 산 지 4년 차 된 던"이라고 소개한 그는 거주하고 있는 2층 단독주택에 대해 "저희 집은 박물관이다. 우리나라 오브제를 많이 넣었다"고 소개했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr