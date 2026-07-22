그룹 블락비 피오 / 사진=텐아시아DB

그룹 블락비 멤버 겸 배우 피오(본명 표지훈)가 제주에서 교통사고를 당한 사실이 뒤늦게 알려졌다. 다행히 부상은 경미한 수준으로, 예정된 활동에는 차질이 없는 것으로 전해졌다.22일 경찰과 소속사 등에 따르면 피오는 지난 19일 오후 9시 56분께 제주시 한림읍 금능리의 한 도로를 건너던 중 승용차와 충돌했다.사고 직후 피오는 병원으로 이송돼 치료를 받았으며, 팔꿈치와 무릎 등에 찰과상을 입은 것으로 알려졌다. 생명에는 지장이 없는 상태다.경찰은 현재 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. 운전자의 음주운전이나 신호 위반 등 중대한 교통법규 위반은 확인되지 않은 것으로 전해졌다.피오는 최근 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 교권국 사무관 봉근대 역을 맡아 활약했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr