그룹 블락비 멤버 겸 배우 피오(본명 표지훈)가 제주에서 교통사고를 당한 사실이 뒤늦게 알려졌다. 다행히 부상은 경미한 수준으로, 예정된 활동에는 차질이 없는 것으로 전해졌다.
22일 경찰과 소속사 등에 따르면 피오는 지난 19일 오후 9시 56분께 제주시 한림읍 금능리의 한 도로를 건너던 중 승용차와 충돌했다.
사고 직후 피오는 병원으로 이송돼 치료를 받았으며, 팔꿈치와 무릎 등에 찰과상을 입은 것으로 알려졌다. 생명에는 지장이 없는 상태다.
경찰은 현재 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. 운전자의 음주운전이나 신호 위반 등 중대한 교통법규 위반은 확인되지 않은 것으로 전해졌다.
피오는 최근 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 교권국 사무관 봉근대 역을 맡아 활약했다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
22일 경찰과 소속사 등에 따르면 피오는 지난 19일 오후 9시 56분께 제주시 한림읍 금능리의 한 도로를 건너던 중 승용차와 충돌했다.
사고 직후 피오는 병원으로 이송돼 치료를 받았으며, 팔꿈치와 무릎 등에 찰과상을 입은 것으로 알려졌다. 생명에는 지장이 없는 상태다.
경찰은 현재 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. 운전자의 음주운전이나 신호 위반 등 중대한 교통법규 위반은 확인되지 않은 것으로 전해졌다.
피오는 최근 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 교권국 사무관 봉근대 역을 맡아 활약했다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT