배우 정일우가 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

코로나19 대유행 당시 유행했던 '달고나 커피'를 방송에서 처음 선보인 인물로 배우 정일우가 지목됐다.정일우는 지난 21일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에 출연해 자신의 예능 출연 이력을 되짚던 중 KBS2 '신상출시 편스토랑'을 언급했다.같이 출연한 안재현은 "코로나19 때 정일우가 '편스토랑'에서 맨 처음 개발했던 커피가 있다"며 "그게 달고나 커피"라고 설명했다.이에 출연진이 "들어본 것 같다"고 하자 안재현은 "그걸 맨 처음 방송에서 공개한 게 일우였다"고 덧붙였다.그러자 정일우는 "그걸로 뉴욕타임스, BBC랑 인터뷰를 했다"며 "그 당시 구글에서 전 세계 검색어 1위였다더라"고 덧붙였다. 이를 들은 안재현은 "정일우 이름만 빠지고 달고나만 올라간 거다"라며 아쉬움을 표출했다.허경환이 "그거 특허를 냈어야 했다"고 거들자 정일우는 "그 생각은 전혀 못 했다"고 답했다.정일우는 마카오의 한 카페에서 맛본 음료를 응용한 레시피를 2020년 '편스토랑'에서 소개한 바 있다. 이후 '달고나 커피'라는 이름이 빠르게 퍼졌다. 정일우는 자신의 SNS를 통해 레시피를 공개하기도 했다.한편 정일우는 지난해 하반기부터 올해 1월까지 KBS2 주말드라마 '화려한 날들'로 시청자들과 만났다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr