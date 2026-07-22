배우 김혜수가 촬영 중 미소를 보이고 있다. / 사진=김혜수 SNS

배우 김혜수가 드라마 촬영 현장을 공유했다.김혜수는 지난 20일 자신의 인스타그램에 "7월 31일 금 8:00 pm"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 김혜수가 방영될 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다' 촬영 현장에서 열연하고 있는 모습. 특히 김혜수는 침대 위 이불과 비슷한 색의 스카프를 착용해 착시 현상을 일으켰으며, 연신 미소를 잃지 않는 면모를 보였다.한편 1985년 데뷔한 김혜수는 1970년생으로 올해 만 55세다. 그가 출연을 예고한 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 감당이 불가능한 비밀로 얽히는 연쇄 충돌 블랙코미디다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr