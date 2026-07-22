‘가슴에만 1000만원’ 이소라, 직업 해명까지…“주방 이모 아닙니다”

'돌싱글즈3' 출신 이소라가 독특한 여행 패션으로 눈길을 사로잡았다.이소라는 최근 자신의 SNS를 통해 "주방 이모 아닙니다. 초록은 사랑"이라는 재치 있는 글과 함께 여행 중 찍은 사진 여러 장을 공개했다.공개된 사진 속 이소라는 울창한 숲속 산책로에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 보랏빛 튜브톱에 와이드 팬츠를 매치한 데 이어 붉은 두건을 머리에 둘러 개성 넘치는 스타일을 완성했다. 에코백과 레이어드 목걸이까지 더해 자유로운 여행 감성을 살렸다.특히 머리에 두건을 착용한 스타일이 마치 '주방 이모'를 연상시킬 수 있다는 점을 의식한 듯 "주방 이모 아닙니다"라는 셀프 해명을 덧붙여 팬들의 웃음을 자아냈다. 센스 있는 자막 덕분에 게시물은 더욱 유쾌한 분위기를 완성했다.한편, 이소라는 최근 가슴 수술에 1000만원을 들였다고 고백했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr