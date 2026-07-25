윤두준이 웨이브 새 예능 '팬덤스테이지' MC로 나선다. /사진=텐아시아DB

윤두준이 웨이브 새 예능 '팬덤스테이지' MC로 나선다. /사진제공=어라운드어스 제공

윤두준이 웨이브 새 예능 '팬덤스테이지' MC로 나선다. /사진제공=어라운드어스 제공

그룹 하이라이트 윤두준이 웨이브 새 예능 '팬덤스테이지' MC로 나선다. 최근 '용감한 형사들 시즌5'에서 하차한 가운데 새로운 진행자로 합류하며 예능 활동을 이어간다.윤두준은 오는 29일 공개되는 웨이브 K팝 팬덤 서바이벌 '팬덤스테이지'의 MC를 맡는다.'팬덤스테이지'는 아티스트가 아닌 팬이 주인공이 돼 자신의 '덕력'을 겨루는 글로벌 K팝 팬덤 서바이벌이다. god(지오디), 몬스타엑스, 빅뱅, 세븐틴, 샤이니, 엑소, 투모로우바이투게더(TXT), 트와이스 등 다양한 팬덤이 출연해 티켓팅, 응원법, 촬영, 콘텐츠 제작 등 실제 팬 활동을 바탕으로 한 미션을 수행한다.데뷔 18년 차를 맞은 하이라이트의 리더 윤두준은 오랜 아이돌 활동 경험을 바탕으로 팬들의 문화와 열정을 공감하며 프로그램의 진행을 맡을 예정이다.윤두준은 하이라이트 활동과 함께 다양한 예능에서도 활약을 이어왔다. ENA '스위치 마이 홈', ENA 웹 예능 '찍는김에', 채널S '올 어바웃 K-밥', E채널 '용감한 형사들 시즌5' 등에서 MC를 맡으며 안정적인 진행 실력을 보여줬다.최근에는 하이라이트 공식 유튜브 채널에서 2026 북중미 월드컵 '입중계'를 선보였고, KBS 1TV 월드컵 특집 다큐멘터리 '북중미 월드컵으로 가는 길 : 코드네임 348104'에서는 프리젠터로 출연하며 축구 마니아다운 면모를 보여주기도 했다.앞서 윤두준은 '용감한 형사들 시즌5'에 고정 패널로 합류해 지난 3월부터 출연했다. 그러나 지난 7월 제작진이 프로그램 재정비와 함께 하차 소식을 알리면서 약 4개월 만에 프로그램을 떠났다.윤두준이 MC를 맡은 '팬덤스테이지'는 오는 29일부터 매주 수요일 오전 11시 웨이브에서 2회씩 총 8회에 걸쳐 공개된다. 픽시드 유튜브 채널에서는 8월 5일 오후 6시부터 시청할 수 있다.윤두준이 속한 하이라이트는 오는 8월 8일 가오슝에서 열리는 'K-WAVE INFINITY(K-웨이브 인피니티) K팝 콘서트'를 시작으로 8월 22일 '2026 카스쿨 페스티벌', 8월 30일 '서스테이너블 웨이브 페스티벌' 무대에 오르며 국내외 팬들과 만난다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr