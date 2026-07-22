장례식장에 고(故) 유채영의 빈소가 마련됐다. / 사진=공동취재단

세상을 떠난 지 12년이 된 가수 유채영의 남편이 올해도 팬카페를 찾아 아내를 향한 그리움을 전했다.지난 20일 유채영의 남편 김주환 씨는 팬카페에 "이번엔 비 안 오는 날 골라서 천천히 갈게 왜냐면…"이라는 제목의 글을 게재했다.김 씨는 "아가, 많이 기다렸지? 오랜만에 편지 쓰네"라며 말문을 열었다. 김 씨는 "너 없는 세상도 나한테는 살아가야 하는 곳"이라며 "이런저런 일들이 많다 보니 이제는 옛날처럼 자기를 매일 기억하고 살지는 않는 것 같아"라고 운을 뗐다.이어 김 씨는 "자기가 떠난 지 12년이 지났지만, 예전처럼 슬퍼만 하면서 살지는 않아"라며 "자기 떠나고 세월이 흐르면서 이제 나도 옛날 같지 않으니까"라고 담담하게 심경을 전했다.그러면서 김 씨는 "가끔은 사람들이 내가 아직도 매일 슬퍼하면서 우울한 삶을 살고 있다고 오해하는 것 같은데, 아가가 그립고 보고 싶고 사랑하는 마음은 여전하지만, 옛날처럼 힘들고 슬프진 않아"라고 털어놨다.고인과 추억이 담긴 물건에 대한 근황도 알렸다. 김 씨는 "우리가 함께했던 차를 죽을 때까지 가지고 있고 싶었는데, 17년 만에 폐차시켰다. 친구에게 빌려줬는데 친구가 사고를 냈다"라며 미안한 마음을 드러냈다.김 씨는 고인에게 천천히 가겠다고 한 이유에 대해 "아직 차가 없어서 대신 비 안 오는 날 우리의 오토바이 타고 가겠다"라는 인사를 남겼다.김 씨는 고인의 팬들에 대한 인사도 잊지 않았다. 그는 "많이 걱정해주셔서 감사하고, 채영이 많이 사랑해주셔서 감사하지만, 이제 내 걱정은 많이 안 하셔도 괜찮다고 여기에라도 써야 할 것 같았다"고 말했다.한편 유채영은 2008년 1살 연하의 김 씨와 10년 연애 끝에 백년가약을 맺었다. 이후 2013년 위암 말기 판정을 받고 수술과 항암치료로 투병하다 2014년 41세 일기로 세상을 떠났다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr