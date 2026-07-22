아이들 슈화 / 사진=텐아시아 DB

영화 '행복하고 즐거운 날들' 초청 이미지 / 사진 제공=토론토국제영화제

그룹 아이들(i-dle) 슈화가 첫 주연작으로 북미 대형 영화제 가운데 하나인 토론토국제영화제에 초청됐다.슈화가 주연으로 출연하는 영화 '행복하고 즐거운 날들'은 오는 9월 10일부터 20일까지 열리는 제51회 토론토국제영화제(Toronto International Film Festival·TIFF) 스페셜 프레젠테이션(Special Presentations) 부문에 초청됐다.토론토국제영화제는 세계적인 영화제로 꼽힌다. 스페셜 프레젠테이션은 국내외 화제작과 주목받는 감독·배우의 신작을 소개하는 부문이다. 한국 작품 가운데서는 봉준호 감독의 '마더'(2009), '기생충'(2019), 박찬욱 감독의 '아가씨'(2016) 등이 이 부문에 초청된 바 있다.슈화는 "소식을 들었을 때 정말 믿기지 않았다"며 "첫 작품부터 좋은 팀과 함께 국제 무대에 설 수 있게 돼 영광이다. 영화를 보시는 분들이 린자치의 이야기를 통해 공감과 위로를 얻고, 작품에 담긴 진심을 느껴주셨으면 좋겠다"고 밝혔다.'행복하고 즐거운 날들'은 성격이 다른 두 자매의 일상에 어느 날 길고양이가 나타나면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.슈화는 극 중 밝고 천진난만한 막내딸 린자치 역을 연기한다. 린자치는 길고양이를 만난 뒤 가족과의 관계 속에서 다양한 감정을 경험하며 변화하는 인물이다. 이번 작품은 슈화의 첫 영화 주연작으로, 배우로서의 새로운 출발점이 될 전망이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr