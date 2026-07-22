에이티즈/ 사진 제공=KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈가 음원 차트에서 꾸준히 성과를 내고 있다.21일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(7월 25일 자)에 따르면, 에이티즈의 미니 14집 'GOLDEN HOUR : Part.5'는 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 54위에 올랐다.이 앨범은 발매 첫 주 '빌보드 200' 1위를 차지한 이후, 7월 18일 자 차트에서 19위를 기록한 데 이어 이번 주에도 순위권을 유지하며 3주 연속 차트에 진입했다.국내 반응도 뚜렷하다. 타이틀곡 'BAD'는 멜론 실시간 차트 16위, 일간 차트 24위, 주간 차트 33위를 기록하며 팀 자체 최고 성적을 연이어 경신했다. 이번 활동을 통해 해외뿐만 아니라 국내 음원 시장에서도 의미 있는 성과를 거두고 있다는 평가가 나온다.일본 활동에도 시동을 건다. 에이티즈는 오는 29일 일본 싱글 5집 'BAD'를 발표한다. 동명의 타이틀곡 'BAD'는 기존 한국어 버전을 일본어로 옮긴 곡이다. 원곡의 에너지를 유지하면서도 또 다른 매력을 전한다.이 밖에도 신곡 'Seeker'와 'HIGHER'가 함께 수록된다. 'Seeker'는 서로 다른 감정 사이에서 갈등하는 내면을 긴장감 있게 담아냈으며, 'HIGHER'는 상처와 혼란을 딛고 앞으로 나아가려는 메시지를 녹여냈다.에이티즈는 일본 싱글을 발매한 뒤, 다음 달 4일부터 6일까지 일본 요코하마 K-아레나에서 팬미팅 'ATINY'S VOYAGE : TINY MYSTERY'를 열고 현지 팬들과 만날 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr