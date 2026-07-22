타일러 라쉬가 대중들과 소통하고 있다. / 사진=타일러 라쉬 SNS

81만 명의 유튜브 구독자를 보유한 미국 출신 방송인 타일러 라쉬가 돌연 채널 '타일러볼까요' 활동 종료를 선언했다.타일러는 지난 20일 자신의 유튜브 채널에 올린 영상 말미에서 "그동안 '타일러볼까요'를 아껴주시고 찾아와 주신 분들 덕분에 소중한 추억을 만들 수 있었다"고 말했다. 그러면서 "시작이 있다면 끝도 있는 법"이라며 "그동안 알던 '타일러볼까요'는 이제 끝이 났다"고 밝혔다.이어 타일러는 "유종의 미를 거둘 수 있도록, 아름다운 마무리가 되도록 노력하겠다. 앞으로 더 멋진 모습으로 찾아뵙겠다"고 덧붙였다.채널을 중단하는 배경이나 구체적인 이유, 향후 계획 등은 설명하지 않았다.이후 타일러는 다음날 자신의 SNS에 "하지 말라는 창업을 인생 한 번쯤 해보는 데 의미가 있는 것 같다"라며 신이 창업한 식품 브랜드를 홍보했다.한편 타일러는 시카고대에서 국제학을 전공하고 서울대 대학원에서 외교학 석사 학위를 받았다. tvN 예능 '문제적 남자' 등에 출연해 이름을 알렸고, 유튜브에서는 미국 정치와 문화, 언어, 국제 이슈 등을 쉽게 풀어냈다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr