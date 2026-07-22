그룹 방탄소년단 / 사진제공=빅히트뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 빌보드 차트에서 17주 연속 '핫100'에 이름을 올렸다.22일(한국시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(7월 25일 자)에 따르면 방탄소년단 정규 5집 'ARIRANG'은 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 26위에 올랐다. 타이틀곡 'SWIM'은 메인 싱글 차트 '핫100' 100위를 기록하며 17주 연속 차트에 진입했다.'SWIM'은 방탄소년단과 콜드플레이의 협업곡 'My Universe'와 같은 17주 연속 '핫100' 차트인 기록을 세웠다.'SWIM'은 '글로벌(미국 제외)' 차트에서도 7주 연속 2위를 유지했다. 이 차트에서는 17주 연속 톱5를 기록 중이다. 'ARIRANG'에서는 'Body to Body', '2.0', 'Hooligan', 'FYA', 'NORMAL', 'Like Animals', 'they don't know 'bout us', 'SWIM' 등 8개 트랙이 '글로벌(미국 제외)' 차트에 이름을 올렸다. 추가 버전이 공개된 'NORMAL'은 전주보다 8계단 상승했다.신곡 'Come Over'는 '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)' 차트에 5주 연속 진입했다.세부 차트에서는 'SWIM'이 '어덜트 컨템포러리' 19위를 기록했고, 'ARIRANG'은 '톱 앨범 세일즈' 12위, '톱 스트리밍 앨범' 38위, '바이닐 앨범' 19위에 올랐다.한편 방탄소년단은 지난 19일(현지시간) 미국 뉴저지에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 결승전 하프타임 쇼에 올라 'Dynamite' 무대를 선보였다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr