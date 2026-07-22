가수 장윤정이 공식석상에서 미소를 짓고 있다. / 사진=텐아시아 DB

가수 장윤정의 모친이 투자사기 혐의로 구속돼 검찰에 넘겨졌다.21일 서울 송파경찰서는 최근 장윤정의 모친 육 씨를 검찰에 구속 송치했다고 밝혔다. 육 씨는 투자 명목으로 지인에게 수천만 원을 챙긴 뒤 정작 수익금을 돌려주지 않은 혐의를 받는다.앞서 경찰은 피해자의 고소장을 접수한 뒤 수사에 착수했으나, 한동안 육 씨의 행방을 확인하지 못했다. 휴대전화 사용·신용카드 이용 내역 등이 나타나지 않아 소재 특정에 어려움을 겪은 것으로 알려졌다.경찰은 육 씨의 행방을 추적한 끝에 소재를 파악했으며, 지난주 법원으로부터 구속영장을 발부받았다. 육 씨의 신병을 확보한 경찰은 그를 상대로 구체적인 범행 경위를 추가로 확인해 혐의가 인정된다고 보고 사건을 검찰로 송치했다.육 씨를 둘러싼 투자 사기 의혹은 지난달 30일 JTBC '사건반장'을 통해 알려졌다. 당시 방송에서 60대 여성 제보자 A씨는 "육 씨가 자신을 장윤정의 친모라고 소개하며 '장윤정이 진행하는 프로젝트에 투자하면 수익을 얻을 수 있다'고 권유했다"고 밝혔다.장윤정과 육 씨의 갈등은 2013년 대중에 공개됐다. 당시 장윤정은 SBS '힐링캠프'에 출연해 부모의 이혼 과정에서 10년간 벌어온 재산이 사라졌고 10억원의 빚을 떠안게 됐다고 고백한 바 있다. 이후 육 씨는 장윤정을 상대로 각종 소송을 냈지만, 법원은 장윤정 측의 손을 들어줬다. 장윤정은 이후 공개적으로 모친과 절연을 선언했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr