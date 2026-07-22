강미나가 한층 성숙해진 외모를 자랑했다. / 사진=강미나 SNS

강미나가 '내일도 출근'에서 노아 역을 맡았다. / 사진=강미나 SNS

배우 강미나가 '내일도 출근' 촬영 비하인드 사진을 올리며 근황을 공개했다.강미나는 지난 21일 자신의 SNS에 "꽉 채운 노아"라는 글과 함께 사진 여러 장과 영상을 게재했다.사진 속 강미나는 거울 앞에 있거나 의자에 기대 셀카를 찍고 있다. 눈길을 끄는 건 사진마다 바뀌는 다양한 의상과 장소다. 강미나는 현재 방영 중인 tvN 드라마 '내일도 출근'에서 노아 역을 맡아 연기하고 있다. 촬영 기간 중 찍은 사진들을 모아서 올린 것으로 보인다.다른 사진에서는 한 야외 공간에서 아래를 응시하며 미소 짓고 있다. 하늘하늘한 블라우스와 웨이브 헤어 스타일이 어우러져 청순한 분위기를 준다. 강미나는 앞서 촬영을 위해 13kg을 감량했다고 밝힌 바 있다. 직장인 캐릭터에 맞게 한층 성숙해진 비주얼과 날렵한 턱선이 감탄을 자아낸다.강미나가 출연하는 '내일도 출근'은 매주 월, 화 오후 8시 50분 tvN에서 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr