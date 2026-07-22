고소영이 루머에 억울함을 표출하고 있다. / 사진=고소영 유튜브 채널

사진=고소영 유튜브 채널

사진=고소영 유튜브 채널

배우 고소영이 자신을 둘러싼 루머에 억울함을 표출했다.21일 고소영의 유튜브 채널에는 '박효신 덕분에 오랜만에 자유부인 된 고소영의 하루(30년 찐친, 오픈런 맛집)'이라는 영상이 업로드됐다.이날 스타일리스트가 고소영의 절친으로 등장했다. 스타일리스트는 고소영의 첫인상에 대해 "너무 예뻤다. '뭐 이런 애가 다 있지' 했다"면서 "장점이 많은 애다. 수많은 일들을 하면서 시간 약속을 이렇게 잘 지키는 배우는 얘밖에 없었다"라고 밝혔다.이에 고소영은 관련된 일화를 꺼냈다. 그는 "옛날에 나는 이미지가 늦게 오고 촬영하다가 먼저 가버린다는 이미지가 많았다"면서 "그런데 난 그런 적이 없다"고 억울하다는 듯 말했다.한편 고소영은 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr