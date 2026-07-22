만화가 겸 방송인 기안84가 '나의 AI 파트너-기이안 연애'에서 AI 여자친구와 일상을 함께하며 현실과 판타지의 경계를 넘나드는 특별한 관계를 경험한다.
SBS '나의 AI 파트너-기이안 연애'(이하 '기이안 연애')가 오는 8월 20일 첫 방송된다.
'기이안 연애'는 AI와 연애 리얼리티를 결합한 국내 최초 AI 연애 서바이벌이다. 기안84는 AI 여자친구와 일상을 보내며 실제 관계와 가상의 경계에서 새로운 경험을 한다. 평소 날 것의 인간미를 보여주는 기안84와 AI가 상반된 매력을 뽐내며 색다른 상황을 만든다. 그는 "기계라서 몰입이 안 될 것 같다. 거짓으로 연기할 수 없어서 걱정"이라며 참여 전 고민을 털어놨지만, 촬영 과정에서 AI를 향한 감정 변화를 겪게 된다.
단순한 조력자가 아닌 AI 자체를 연애 상대로 데이트하는 리얼리티는 최초다. 제작진은 "기안84의 일상에 AI라는 존재가 들어왔을 때 어떤 감정과 행동이 나타나는지 지켜봐 달라"고 밝혔다.
AI와 연애를 시작한 기안84의 모습은 오는 8월 20일 밤 9시 첫 방송되는 SBS '나의 AI 파트너-기이안 연애'에서 확인할 수 있다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
SBS '나의 AI 파트너-기이안 연애'(이하 '기이안 연애')가 오는 8월 20일 첫 방송된다.
'기이안 연애'는 AI와 연애 리얼리티를 결합한 국내 최초 AI 연애 서바이벌이다. 기안84는 AI 여자친구와 일상을 보내며 실제 관계와 가상의 경계에서 새로운 경험을 한다. 평소 날 것의 인간미를 보여주는 기안84와 AI가 상반된 매력을 뽐내며 색다른 상황을 만든다. 그는 "기계라서 몰입이 안 될 것 같다. 거짓으로 연기할 수 없어서 걱정"이라며 참여 전 고민을 털어놨지만, 촬영 과정에서 AI를 향한 감정 변화를 겪게 된다.
단순한 조력자가 아닌 AI 자체를 연애 상대로 데이트하는 리얼리티는 최초다. 제작진은 "기안84의 일상에 AI라는 존재가 들어왔을 때 어떤 감정과 행동이 나타나는지 지켜봐 달라"고 밝혔다.
AI와 연애를 시작한 기안84의 모습은 오는 8월 20일 밤 9시 첫 방송되는 SBS '나의 AI 파트너-기이안 연애'에서 확인할 수 있다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
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