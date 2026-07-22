기안84가 AI와 함께하는 연프에 도전한다. / 사진=텐아시아DB

'기이안 연애'가 오는 8월 20일 첫 방송된다. / 사진제공=SBS

만화가 겸 방송인 기안84가 '나의 AI 파트너-기이안 연애'에서 AI 여자친구와 일상을 함께하며 현실과 판타지의 경계를 넘나드는 특별한 관계를 경험한다.SBS '나의 AI 파트너-기이안 연애'(이하 '기이안 연애')가 오는 8월 20일 첫 방송된다.'기이안 연애'는 AI와 연애 리얼리티를 결합한 국내 최초 AI 연애 서바이벌이다. 기안84는 AI 여자친구와 일상을 보내며 실제 관계와 가상의 경계에서 새로운 경험을 한다.평소 날 것의 인간미를 보여주는 기안84와 AI가 상반된 매력을 뽐내며 색다른 상황을 만든다. 그는 "기계라서 몰입이 안 될 것 같다. 거짓으로 연기할 수 없어서 걱정"이라며 참여 전 고민을 털어놨지만, 촬영 과정에서 AI를 향한 감정 변화를 겪게 된다.단순한 조력자가 아닌 AI 자체를 연애 상대로 데이트하는 리얼리티는 최초다. 제작진은 "기안84의 일상에 AI라는 존재가 들어왔을 때 어떤 감정과 행동이 나타나는지 지켜봐 달라"고 밝혔다.AI와 연애를 시작한 기안84의 모습은 오는 8월 20일 밤 9시 첫 방송되는 SBS '나의 AI 파트너-기이안 연애'에서 확인할 수 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr