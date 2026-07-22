김영광이 예능 프로그램에 출연해 자신에 대한 이야기를 하고 있다. / 사진제공=MBC '라디오스타'

전 축구선수 김영광이 교통사고 합의 과정에서도 유튜브 홍보를 놓치지 않았던 일화를 공유한다.22일 방송되는 MBC 예능 '라디오스타'에는 김정민, 김영광, 이승우, 정승환이 출연해 '이젠 눈물을 거둬' 특집으로 꾸며진다.김영광은 은퇴 후 예능을 통해 새로운 길을 찾은 근황을 전한다. 팬들이 만들어준 홍보용 부채도 가지고 나온 그는 "언제든 불러 달라. 죽을 각오가 돼 있다" 강한 의지를 보인다.방송 활동을 결심한 계기에 대해서도 솔직하게 밝힌다. 은퇴 직후 예능 출연을 생각하지 않았던 그는 유튜브 촬영을 마친 뒤 출연료가 입금되자 새로운 재미를 느꼈다고. 그는 당시를 떠올리며 "이게 내 길이다"라는 생각이 들었다고 말한다.또 구독자 10만 명을 모으기 위해 벌인 홍보법도 공개한다. 김영광은 교통사고를 당한 뒤 합의하는 자리에서 유튜브 명함을 꺼냈다. 운전자는 물론 차 안에 있던 가족들에게까지 명함을 건넸다고 해 스튜디오를 술렁이게 한다.이를 비롯해 김영광은 강렬한 인상으로 중학생 시절부터 여러 곳에서 스카우트 제안을 받았던 학창 시절 이야기도 들려준다. 아울러 은퇴 후에도 남아 있는 골키퍼 특유의 습관도 털어놔 기대감을 높였다.한편 '라디오스타'는 이날 오후 10시 30분 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr