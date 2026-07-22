김혜수, 장발하니 20대 같아…숏컷 버리고 청순함 획득

배우 김혜수가 오랜만에 긴 머리 스타일을 선보이며 색다른 분위기를 자아냈다.김혜수는 최근 자신의 SNS를 통해 여러 장의 사진을 공개하며 근황을 전했다.공개된 사진 속 김혜수는 하늘색 원피스를 입고 손으로 하트 포즈를 만들며 환한 미소를 짓고 있다. 풍성한 퍼프소매와 레이스 디테일이 어우러진 의상은 사랑스러운 분위기를 더했고, 특유의 우아한 미소가 시선을 사로잡았다.무엇보다 눈길을 끈 것은 헤어스타일의 변화였다. 오랜 시간 단발과 숏컷 스타일을 자신만의 시그니처처럼 소화해 온 김혜수는 이번에는 허리까지 내려오는 긴 웨이브 헤어를 선보이며 색다른 매력을 드러냈다. 장발 특유의 여성스럽고 청순한 분위기가 더해지면서 평소와는 또 다른 이미지로 팬들의 관심을 모았다.특히 긴 생머리와 자연스러운 웨이브가 얼굴선을 한층 부드럽게 살리며 동안 비주얼을 완성했다. 기존의 카리스마 넘치는 이미지와는 또 다른 분위기를 자아내며 "장발도 이렇게 잘 어울렸나"라는 반응을 이끌어냈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr