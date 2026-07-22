백진경이 미디어랩 시소 합류 배경을 공개한다. / 사진제공='비밀보장'

'비밀보장'이 22일 오후 7시 '비보TV' 유튜브에서 공개된다. / 사진제공='비밀보장'

유튜브 '명예영국인' 채널을 운영 중인 크리에이터 백진경이 미디어랩 시소 합류 배경을 공개한다.백진경은 22일 오후 7시 공개되는 유튜브 '비밀보장' 579회에 출연한다. 최근 미디어랩 시소와 전속 계약을 맺은 그는 오는 8월부터 다양한 콘텐츠와 방송 활동을 이어갈 예정이다.백진경은 미디어랩 시소에 합류하게 된 과정을 직접 전한다. 그는 "내가 먼저 연락했다"고 말한 데 이어 "주변에서도 저와 잘 맞을 것 같다는 이야기를 많이 들었다"고 밝혔다. 송은이는 "하고 싶은 것도 많고 크리에이티브한 사람이라 기대가 크다"며 "직원들도 합류 소식을 가장 반겼던 사람 중 한 명"이라고 말했다.백진경은 특유의 유머도 선보인다. "원래 '비보TV'를 알았냐"는 질문에는 "영국에서도 많이 봤다. 이것 때문에 한국에 왔다"고 농담했고, 김숙이 "비행기 푯값도 안 나올 텐데"라고 받아치자 "영국식 농담"이라고 답했다.'완물완궁' 코너에서는 연애와 영국 생활에 대한 이야기를 나눈다. 지하철에서 햄으로 부채질하는 사람들의 모습과 에어컨 설치에 4000만원을 쓴 지인의 일화도 소개한다.'왓말왓말' 코너에서는 주말마다 연락하는 상사와 친구들에게 얻어먹기만 하는 친구 등 시청자 사연을 다룬다. 무례했던 소개팅 상대에게 하고 싶은 말을 전하고 싶다는 사연을 계기로 김숙과 백진경은 즉흥 상황극을 펼친다. 상황극이 이어지자 백진경은 "숙언니 밉게 잘해요"라고 말한다.'비밀보장' 579회는 22일 오후 7시 유튜브 '비보TV' 채널에서 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr