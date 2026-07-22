그룹 투모로우바이투게더 연준 / 사진제공=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더(TXT) 연준이 두 번째 솔로 미니앨범으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트에 올랐다.22일(한국시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(7월 25일 자)에 따르면 연준의 미니 2집 'NO LABELS: PART 02'는 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 16위로 진입했다. 올해 발표된 한국 솔로 가수 앨범 가운데 가장 높은 데뷔 순위다.연준은 지난해 발표한 첫 솔로 앨범에 이어 두 작품 연속 '빌보드 200'에 이름을 올렸다. 이번 앨범은 '월드 앨범' 차트 1위, '톱 앨범 세일즈' 4위를 기록했다.타이틀곡 'Ice Cream'은 '글로벌(미국 제외)' 차트 89위에 올랐고, 연준은 '아티스트 100' 차트 17위를 기록했다.국내에서도 벅스 주간 차트 1위와 KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심' 1위를 거머쥔 연준은 오는 23일 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 'Ice Cream' 무대를 선보일 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr