32기 영수가 적극적으로 마음을 표현한다. / 사진제공=SBS Plus·ENA

32기 영수가 적극적으로 마음을 표현한다. / 사진제공=SBS Plus·ENA

'나는 SOLO' 32기 영수가 영숙에게 과감한 플러팅을 이어간다.22일 방송되는 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 슈퍼 데이트권을 둘러싼 32기 돌싱들의 복잡한 감정 변화가 그려진다.이날 영수는 영숙, 영식과 함께한 2대 1 데이트에서도 영숙을 향한 마음을 쉽게 접지 못한다. 영식이 "제 차가 작아서 영숙 님이 뒤에 타는 게 편할 것 같다"고 하자, 영수는 "난 영숙 님이 자리 선택하는 거 보고 타려고"라며 영숙의 선택을 지켜본다. 이후 영숙이 뒷좌석에 앉자 영수는 제작진과의 인터뷰에서 "(영숙 님이) 뒷좌석에 앉기에 '뭔가 여지가 있나'라는 생각을 했다"고 털어놓는다.이동하는 차 안에서도 영수는 영숙에게 적극적으로 호감을 표현한다. 회계사인 자신의 업무를 담담하게 설명하자 영숙과 영식은 감탄을 쏟아낸다. 이를 지켜본 데프콘은 "본업 섹시, 지금 어필하네"라고 반응한다. 이후 영수는 "(저에 대해) 지적인 느낌을 조금은 받기를 바랐다"며 영숙을 의식한 행동이었음을 인정한다.한편 정숙은 뒤늦게 영수를 향한 호감을 적극 표현한다. '정우성 닮은꼴'인 영수에게 "'이거 마시면 나랑 사귀는 거다'라는 대사를 한번 해달라"고 요청하자, 영수는 영화 '내 머릿속의 지우개' 속 정우성의 명대사에 도전한다. 두 사람의 새로운 기류가 어떤 변화를 가져올지 관심이 쏠린다.'나는 SOLO'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr