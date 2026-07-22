그룹 레드벨벳 / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 레드벨벳이 새 미니앨범 'Velvet Summer'의 수록곡 일부를 공개했다.레드벨벳은 22일 공식 SNS를 통해 수록곡 'Hot Girls Cold Vibe'와 'Orchestra'의 무드 클립과 새 티저 이미지를 선보였다.'Hot Girls Cold Vibe'는 베이스와 기타를 중심으로 한 팝 댄스곡이다. 레드벨벳과 여러 차례 작업한 켄지(KENZIE)가 작사와 작곡에 참여했으며, 여름밤 드라이브를 배경으로 우정과 사랑, 자유로운 순간을 가사에 담았다.'Orchestra'는 영화음악 작곡가 헨리 맨시니(Henry Mancini)의 'Lujon'을 현대적으로 재해석한 곡이다. 여름밤 사랑에 빠져드는 두 사람의 감정을 오케스트라에 빗대 표현했다.함께 공개된 무드 클립에는 두 곡의 인스트루멘털 일부가 담겼다. 티저 이미지에는 밤바다를 배경으로 한 멤버들의 모습이 담겼다.레드벨벳의 여름 미니앨범 'Velvet Summer'는 오는 8월 3일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr