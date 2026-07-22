/ 사진=SNS

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블랙핑크 제니의 신곡 뮤직비디오 남자 주인공으로 화제를 모은 대만 출신 모델 카이가 첫 인터뷰 영상을 공개했다.패션 매거진 데이즈드 코리아(DAZED KOREA)는 지난 21일 공식 SNS를 통해 카이와 함께한 인터뷰 영상을 게재했다. 영상 속 카이는 민소매 차림으로 등장해 또렷한 이목구비와 긴 흑발, 모델다운 분위기를 드러냈다. 메이크업을 받던 중 카메라를 향해 미소를 짓는 등 자연스러운 모습도 담겼다.여름 휴양지를 추천해 달라는 질문에는 대만 남부 핑둥현 앞바다에 위치한 소류구를 꼽았다. 카이는 "작은 섬이기 때문에 딱 3일 정도 가서 즐기기 좋다"며 "맛있는 음식도 많고 바다도 깨끗하다"고 소개했다. 인터뷰 말미에는 한국어로 "감사합니다. 안녕"이라고 인사하며 미소를 지었다.카이는 최근 제니가 인스타그램 스토리에 공개한 커플 사진 속 남성으로 주목받았다. 당시 얼굴이 하트 스티커로 가려져 있어 열애설까지 제기됐지만, 이후 제니의 새 싱글 'Less than a Lover' 뮤직비디오 티저가 공개되면서 남성의 정체가 카이인 것으로 확인됐다.제니의 새 싱글 'Less than a Lover'는 오는 24일 오후 1시 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr