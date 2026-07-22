서장훈이 심규덕에게 일침을 날렸다./사진제공=JTBC

서장훈이 심규덕에게 일침을 날렸다./사진제공=JTBC

서장훈이 경제 활동을 앞세워 여자친구를 무시하는 남자친구에게 일침했다.지난 21일 방송된 JTBC 예능 ‘연애전쟁’ 5회는 특별외교관으로 배우 채정안이 출연한 가운데, 재혼을 앞둔 ‘돌싱 커플’이 의뢰인으로 등장했다.이날 등장한 ‘돌싱 커플’은 '돌싱글즈'에 출연했던 이아영과 심규덕으로, 재혼을 준비하는 중에 ‘연애전쟁’에 출연했다.두 사람은 “다시 실패하고 싶지 않다”며 재혼에 신중한 태도를 보이면서도 180도 다른 소비패턴과 가치관으로 갈등을 겪고 있었다.‘돌싱 여친’ 이아영은 최근 직장을 그만두고 결혼을 준비하면서 외모 관리에 큰 비용을 투자했다. 심규덕은 40만원짜리 명품 헤어 밴드를 구매하고 체형 관리 비용으로 200만원을 결제하는 여자친구의 소비습관을 지적하며 “모든 품목에는 적정 가격이 있다. 당장의 행복을 추구하는 여자친구와 결혼 후 현실적인 고민을 나눌 수 있을지 걱정이다”라고 털어놨다.여친 이아영의 입장을 담은 VCR에서 남친 심규덕이 운동 비용으로 한달에 400~500만원을 지출하는 것이 밝혀졌다. 특히 이아영은 “운동 비용으로 이 정도 쓰는 걸 처음 알았다”라며 서운해했다.두 사람의 갈등은 억대 결혼식 규모와 드레스, 웨딩 반지 등에서도 나타났다. 결혼식을 소박하게 치르고 싶었던 여친과 달리 남친은 초혼 못지 않은 성대한 결혼식을 꿈꿔 마찰을 빚었다. 심규덕은 전 연인과 함께 쓰던 침대를 버리지 않는가 하면 결혼 반지를 짝퉁으로 맞추자고 말해 앞뒤가 다른 행보로 여친 이아영을 서운하게 했다.심규덕은 “뚱뚱보 닮아 공부를 못하겠다”, “내가 돈을 줬으면 ‘감사합니다’ 하고 쓰면 되지”라고 이아영을 무시하는 듯한 언행으로 이효리, 서장훈, 김희철, 채정안의 분노를 자아냈다. 서장훈은 심규덕을 향해 “너 한 달에 얼마나 버니? 돈이 얼마나 있길래 이렇게 까부니?”라며 다그친 후, 역지사지 상황극임을 밝히며 “이런 말을 남한테 들어도 기분이 나쁜데 사랑하는 사람한테 들는 건 가슴 아픈 일”라고 일침했다. 이효리 역시 “남들의 시선보다 두 분의 사랑을 더 신경 쓰는 게 필요하다”며 안타까워했다.이효리는 “아영씨가 자신을 위해서라도 다시 일을 시작하는 게 좋겠다”라고 여친의 자존감을 위해 경제 활동을 권했다. 채정안 역시 “여자친구의 모습에서 우울함이 보인다. 어떻게 하면 내가 더 행복하고 건강할 수 있을지를 먼저 생각해라. 같이 욕해줄 사람이 필요하면 나한테 DM을 보내라”고 조언했다.심규덕과 이아영은 재혼 전쟁 종결로 만남을 선택했다. 심규덕은 “나에게 가장 중요한 건 여자친구”라며 눈물을 흘렸고, 이아영은 “나의 방황기에 큰 안정감을 준 사람”이라고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr