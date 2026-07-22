강문경이 무대를 보여주고 있다. / 사진=텐아시아 DB

사진=MBN '전설의 사내'

'전설의 사내' TOP7이 베테랑 트로트 가수들과 맞대결을 펼친다.22일 방송되는 MBN '전설의 사내' 2회에서는 TOP7 멤버들이 베테랑 트로트 가수들로 구성된 이른바 '현역 습격자'들과 맞붙는다.무대는 TOP7의 단체 공연으로 시작된다. 레드빛 정장으로 등장한 이들은 완성도 높은 퍼포먼스를 선보이며 성장한 실력을 입증한다. 이를 본 장민호는 "다들 '무명전설' 때는 풋풋했는데, 이젠 프로의 느낌이 물씬 난다"고 칭찬을 보낸다.그러나 양세형이 "오늘 '전사'들을 습격할 사람들이 온다"는 한마디에 현장 공기는 순식간에 긴장감으로 전환된다. 이에 황윤성은 "혹시 남진 선생님 같은 분들이 나오시나?"라며 조심스럽게 반응한다.이후 '현역의 습격' 미션이 시작되자 하얀 슈트와 가면으로 얼굴을 감춘 남성들이 등장한다. 성리는 "PTSD가 온다. 벌써 무섭다"며 긴장감을 표출한다.한 명씩 가면이 벗겨질수록 충격은 커진다. 강문경을 비롯해 박현빈, 신승태, 조명섭, 민수현, 재하, 신성까지 정상급 현역 가수들이 총출동해 존재감을 보였다. 이를 본 TOP7은 "너무 세다"고 놀라면서도 "팬이에요"를 외치며 존경심을 전한다.한편 '전설의 사내'는 이날 오후 9시 40분 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr