조보아의 광고 촬영 비하인드 사진이 공개됐다. / 사진제공=빌리언스

조보아의 광고 촬영 비하인드 사진이 공개됐다. / 사진제공=빌리언스

배우 조보아가 여전한 미모를 자랑했다.22일 소속사 빌리언스가 조보아의 광고 촬영 비하인드 사진을 공개했다. 사진 속 조보아는 편안한 운동복 차림으로 스트레칭 밴드를 활용한 동작과 다양한 자세를 선보였다. 단정하게 묶은 머리와 꾸밈없는 스타일링이 조보아의 맑고 건강한 분위기를 돋보이게 했다.조보아는 지난해 공개된 넷플릭스 시리즈 '탄금'에서 심재이 역을 맡아 안정적인 연기를 선보였다. 최근에는 배우 활동과 함께 광고계에서도 활약을 이어가고 있다.한편 조보아는 2024년 서울 광진구 그랜드 워커힐 호텔에서 비연예인 남성과 결혼했다. 지난 2월에는 결혼 2년 만에 아들을 품에 안았다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr