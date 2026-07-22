이주안이 '그대에게 드림'에 출연한다. / 사진제공=YY엔터테인먼트

배우 이주안이 ENA 월화드라마 '그대에게 드림'에 특별 출연한다.'그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈(황인엽 분)과 꿈을 잊은 채 생계를 위해 살아가는 리포터 주이재(이혜리 분)가 재회하며 펼쳐지는 로맨틱 코미디 드라마다.이주안은 극 중 인기 배우 금성무 역을 맡았다. 금성무는 점잖은 매너와 능글맞은 매력을 동시에 지닌 인물로, 이주안은 특유의 유쾌한 에너지로 극에 활력을 더할 예정이다.한편 이주안은 드라마 '구해줘2', '여신강림', '오월의 청춘', '환상연가' 등에 출연하며 차근차근 필모그래피를 쌓아왔다. 또 배우 임윤아의 주연작 '폭군의 셰프'에서는 공길 역으로 시청자들의 눈도장을 찍었으며, 최근 KBS2 새 드라마 '너 말고 다른 연애' 출연 소식을 전하며 활발한 활동을 이어가고 있다.'그대에게 드림'은 매주 월, 화요일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr