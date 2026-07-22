가수 김중연이 7월의 가수로 선정됐다. / 사진=텐아시아DB

김중연은 오는 25일과 26일 단독 콘서트를 개최한다. / 사진=텐아시아DB

가수 김중연이 '7월의 가수'로 선정됐다.텐아시아는 최근 글로벌 투표 서비스 플랫폼 탑텐 텐아시아 홈페이지를 통해 '이달의 가수 - 7월 생일자의 주인공'을 뽑는 투표를 진행했다. 김중연은 7월 생일인 아티스트 가운데 가장 많은 표를 얻어 7월의 가수로 선정됐다. 이번 투표는 지난 6월 11일부터 24일까지 진행됐다.김중연은 1992년 7월 22일생. 2015년 5월 그룹 A6P로 가요계에 첫발을 내디뎠다. 이후 그룹 활동을 중단하고 솔로 활동을 시작했다.김중연은 제대 후 트로트 가수로 전향해 2020년 미스터트롯에 참가했다. 방송 당시 색다른 퍼포먼스와 미성의 목소리, 샤우팅 등으로 본선 3차전까지 오르며 눈도장을 찍었다. 특히 본선 2차전에서 '이름 모를 소녀'를 부르며 보여준 고음과 파격적인 물쇼는 강한 인상을 남겼다.김중연은 아이돌 출신의 트로트 가수로서 퍼포머의 역량을 보여줘 왔다. 2023년 MBN 예능 '불타는 트롯맨'에서 TOP7에 오르며 팬덤을 확장했다.꾸준한 노력을 통해 다양한 무대를 보여준 김중연은 오는 25일과 26일 서울 이화여자대학교 삼성홀에서 단독 콘서트 'PERFORMER VOL.3 Variety'를 개최한다. 첫 미니앨범 '우리정이'의 신곡 무대를 팬들에게 처음 선보일 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr