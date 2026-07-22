/ 사진=SNS

/ 사진=유튜브 채날 '천뚱TV' 캡처

홍현희의 시매부로 잘 알려진 유튜버 천뚱(본명 임정수)이 건강한 식습관과 금주를 이어가며 달라진 근황을 공개했다.지난 21일 유튜브 채널 '천뚱TV'에는 '단짠 끊었습니다(feat. 금주선언)'라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 천뚱은 현미밥과 닭가슴살 스테이크, 오이스틱, 백김치로 식사를 시작했다. 그는 "요즘은 건강 관리를 신경 쓰고 있다"며 식단과 운동을 중심으로 생활 습관을 바꾸고 있다고 밝혔다.특히 가장 큰 변화는 식습관이었다. 천뚱은 "예전에는 집에 과자가 정말 많았는데 이제는 마트에 가도 과자나 라면 코너보다 채소 코너나 닭가슴살 코너를 먼저 찾는다"고 말했다. 이어 "과자가 먹고 싶을 때도 프로틴 과자를 먹는다"며 "라면은 끊은 지 6개월 정도 됐다"고 밝혀 눈길을 끌었다.금주도 이어가고 있다고 전했다. 그는 "술을 안 마시니까 아침이 정말 개운하다. 속 쓰림도 없고 돈도 절약된다"며 달라진 몸 상태에 만족감을 드러냈다.이 같은 변화는 가족들에게도 영향을 미쳤다. 천뚱은 "제가 식습관을 바꾸기 시작하니까 아이들도 자연스럽게 따라 하더라"며 "가족 전체가 분위기를 만들어주면 식단도, 운동도, 생활 자체도 달라진다는 걸 많이 느꼈다"고 말했다.과거 먹방 콘텐츠로 사랑받았던 천뚱은 건강을 위해 식단 관리와 생활 습관 개선을 이어오고 있다. 지난 2023년에는 전정신경염으로 약 8개월간 투병한 뒤 완치 소식을 전했으며, 이후 꾸준한 다이어트와 건강 관리에 집중하는 모습을 공개해 응원을 받고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr