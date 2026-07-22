'귀한 가족'이 1%대 시청률로 막 내렸다./사진제공=MBN

'귀한 가족'이 1%대 시청률로 막 내렸다./사진제공=MBN

MBN ‘남의 집 귀한 가족’이 1%대 시청률로 막을 내렸다.지난 21일 방송된 MBN ‘남의 집 귀한 가족’ 8회는 전국 기준 1.7%를 기록했다. 이날 방송에서는 박미선·이봉원, 신지·문원 부부, 고준희 가족, 전민기·정미녀 부부의 이야기가 담겼다.고준희 가족은 오래된 사진첩과 비디오테이프를 정리하며 추억 여행에 나섰다. 어린 시절 고준희의 모습부터 화목했던 가족사진까지 하나씩 되짚어보던 세 사람은 전투기 조종사였던 아버지의 젊은 시절 사진을 보며 지난 시간을 떠올렸다.고준희는 “저는 어려서부터 제복 입은 아버지를 많이 봐서 로망은 없었다”며 어린 시절 함께 지내던 아버지의 동료 조종사들이 비행 사고로 하나둘 세상을 떠났던 기억을 떠올렸다. 이어 “어른들이 심각하게 이야기하는 모습을 봤다. 나중에 돌이켜보니 우리 아빠도 당사자가 될 수 있는 일이었다”라고 털어놨다.고준희 어머니는 “결혼하고 나서는 매일 아침 오늘이 마지막인 것처럼 남편의 아침밥을 차려 출근시켰다”고 회상했다. 딸의 이야기에 아버지는 “우리 아이가 그런 걸 느끼고 있었다는 걸 처음 알았다”라고 말했고, 어머니 역시 “아무것도 몰랐을 나이인데 아직도 그 기억을 간직하고 있다는 게 마음이 아프다”고 말했다.이후 세 사람은 과거 사진을 그대로 재현하는 가족사진 촬영에 나섰다. 어린 시절 아버지의 목마를 타고 찍었던 생후 27개월 당시의 모습을 그대로 구현했다. 고준희는 “혼자 촬영할 때보다 몸은 더 힘들지만, 또 하나의 추억을 남길 수 있어서 굉장히 좋은 것 같다”고 만족했다.전민기, 정미녀 부부의 대전 본가 방문 이야기도 이어졌다. 정미녀는 시아버지와 함께 별관에 마련된 취미 공간을 둘러봤다. 그곳에서 아버지가 가장 아끼는 ‘보물 1호’가 전민기의 성장 과정이 고스란히 담긴 사진첩이라는 사실이 공개됐다.사진 한 장 한 장에 담긴 추억을 되짚던 전민기의 아버지는 어려운 가정 형편 속 낮에는 일하고 밤에는 공부하며 살아왔던 자신의 청춘을 털어놓으며 “내가 바쁘다는 핑계로 민기에게 관심을 많이 못 준 것이 미안하다”라고 속마음을 고백했다.거실에서는 전민기가 어머니와 대화를 나누며 어린 시절 아버지에게 품었던 서운함을 털어놨다. 이에 어머니는 현관을 가득 메운 가족사진과 액자 하나하나를 모두 아버지가 직접 고르고 걸어둔 것이라고 이야기하며, 무뚝뚝함 뒤에 감춰져 있던 아버지의 진심을 들려줬다.이후 전민기와 아버지는 그동안 미뤄왔던 이야기를 나누기 위해 처음으로 단둘이 마주 앉았다. 전민기의 아버지는 “고등학교 때 너무 공부만 하라고 다그쳐 서먹해진 것 같았다”라고 입을 열었고, 전민기는 “아빠는 공부만 중요하게 생각한다고 느꼈다. 무서워서 속마음을 말하기 어려웠다”라고 털어놨다. 이에 아버지는 “지금 네가 아들에게 하는 모습을 보면 나는 빵점 아빠였던 것 같다”라며 미안함을 표했다.이후 스튜디오에서 공개된 인터뷰 영상에서 아버지는 “민기야 사랑한다”라며 처음으로 마음을 고백했고, 전민기는 “사랑한다는 말을 직접 들은 건 처음이다. 저도 사랑합니다”라며 눈시울을 붉혔다.결혼 2개월 차 신지, 문원 부부는 또 다른 가족인 코요태 멤버들을 캠핑장으로 초대했다. 문원은 “결혼 후 처음 뵙는 자리라 감사한 마음을 전하고 싶었다”며 신지와 함께 식사를 대접했다.신지는 빽가에게 "사람들이 빽가가 표정이 없을 때 문원 씨를 싫어한다고 생각하더라"고 하자 빽가는 "그런 거 아니다"라며 "형이 너를 볼 때마다 일부러 신지보다 더 예쁘게 본다"라고 표정 논란에 대해 해명했다. 신지가 “왜 (결혼식에서) 그렇게 많이 울었냐”라고 묻자 빽가는 “연예인이 아닌 이지선 시절부터 함께한 오랜 친구가 결혼하는 게 너무 기뻤다. 무엇보다 기분 좋은 눈물이었다”라고 밝혔다. 이어 “두 사람이 안정된 모습을 보니 나도 결혼을 진지하게 생각하게 됐다”며 “비슷한 시기에 아기를 낳고 만나면 좋겠다”라고 소망했다.문원은 결혼식에서 축사와 축가를 맡아준 두 사람에게 직접 쓴 손 편지를 준비했다. 그는 “항상 저에게 아낌없이 해주시는 조언들 잊지 않고 행하려 노력하겠다. 처음 가졌던 마음을 잊지 않고 살아가겠다”라고 다짐했고, 김종민과 빽가는 따뜻한 덕담과 응원으로 화답했다. 신지는 “코요태는 서로 물어뜯다가도 결국 칭찬해주는 가족 같은 팀이다. 그 안에 남편이라는 새로운 가족이 자연스럽게 들어와 준 것 같아 정말 귀한 시간이었다”라고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr