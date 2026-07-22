그룹 키스오브라이프 / 사진제공=S2엔터테인먼트

그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)가 새 싱글 'SWEAT'의 첫 콘셉트 포토를 공개했다.키스오브라이프는 22일 공식 채널을 통해 세 번째 싱글 'SWEAT'의 'Arid' 버전 개인 및 단체 콘셉트 포토를 선보였다.공개된 사진에는 붉은 사막과 화산재가 피어오르는 배경 속 멤버들의 모습이 담겼다. 멤버들은 거친 스타일링과 강렬한 분위기로 새 싱글의 콘셉트를 표현했다.'SWEAT'은 여름의 다양한 순간을 담은 싱글이다. 이번 'Arid' 버전 콘셉트 포토를 시작으로 컴백 프로모션이 순차적으로 이어질 예정이다.키스오브라이프의 세 번째 싱글 'SWEAT'은 오는 8월 4일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr