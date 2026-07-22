이상민 / 사진=텐아시아 DB

방송인 이상민이 채널A 연애 예능 '하트시그널5'을 향한 애정을 드러냈다. / 사진 제공 : 채널A 방송 캡처

방송인 이상민이 채널A 연애 예능 '하트시그널5'을 향한 애정을 드러냈다.지난 21일 방송된 채널A '하트시그널5' 최종회에서는 시그널하우스 입주자들의 마지막 선택이 공개됐다.이날 이상민은 강유경 앞에서만 솔직한 모습을 보이는 박우열을 두고 "모든 걸 내려놓는 모습에서 '이런 게 행복이구나' 느낀 것 같다"고 말했다. 이어 두 사람의 대화를 지켜본 뒤에는 "내가 좋아하는 사람을 내가 바꾼 건 '위대한 사랑'"이라고 분석했다.최종 선택을 앞두고는 김성민이 강유경을 선택할 것으로 예상하며 "성민이가 마지막으로 '고맙다'고 한 말이 걸렸다"고 추리했다. 결국 시즌 내내 응원했던 박우열과 강유경이 서로를 선택하자 이상민은 눈시울을 붉혔다. 그는 "나 웬만한 드라마에도 안 우는데!"라며 웃음을 자아냈다.모든 선택이 끝난 뒤에는 "과거 시즌은 연애를 훔쳐보는 재미로 봤다면 이번 시즌은 내가 누군가와 사랑했던 걸 대비하면서 보게 됐다. 깊이감이 남달랐고, 볼 때마다 뭉클했다"고 소감을 밝혔다.시즌 종영 후 소속사를 통해서도 프로그램에 대한 애정을 전했다. 이상민은 "'하트시그널5'만의 매력은 변함없는 순수함"이라며 "요즘 연애 프로그램이 갈수록 자극적인 반면 '하트시그널'은 시즌1부터 시즌5까지 소설 같은 청춘 드라마 같았다"고 말했다.이어 "손을 잡거나 손깍지를 끼는 작은 스킨십 하나만으로도 시청자들에게 가슴 뛰는 설렘과 연애하고 싶은 감정을 충분히 전달할 수 있다는 것은 제작진의 연출적 내공이자 기술"이라고 평가했다. 또 "장소와 시간이 다를 뿐 MZ세대의 사랑 방식은 모든 세대가 공감했던 순수함으로 시작했다"며 "갈등과 삼각관계 등도 모두가 느낄 수 있는 부분이라 더욱 좋았다"고 덧붙였다.이상민은 "흔들리는 박우열의 마음을 컨트롤하며 아슬아슬하게 끌어가는 강유경의 러브라인을 응원하게 됐다", "김민주와 김성민의 대화가 어긋나는 순간 민주의 입장이 너무 안타까웠고 속상했다"고도 말했다.끝으로 "대한민국 대표 연애 프로그램인 '하트시그널5'가 짧고 간결한 쇼츠 시장에서도 깊은 스토리와 아름다움을 담아낼 수 있다는 것에 다시 한번 감동을 받았다"고 전했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr