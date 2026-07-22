'그대에게 드림'에서 혜리와 황인엽이 키스했다. / 사진제공=KT스튜디오지니

'그대에게 드림'이 매주 월, 화 밤 10시에 방송된다. / 사진제공=KT스튜디오지니

배우 황인엽과 이혜리가 '그대에게 드림'에서 첫 키스로 관계 변화를 알렸다. 2%대를 유지하던 시청률은 소폭 하락했다.지난 21일 방송된 ENA 드라마 '그대에게 드림' 4회에서는 우수빈(황인엽 분)과 주이재(이혜리 분)가 영화 '경성연가'를 함께 준비하며 가까워지는 모습이 그려졌다. 닐슨코리아에 따르면 4회는 전국 가구 기준 2.7%의 시청률을 기록하며 3화 시청률인 2.9%보다 하락했다.주이재의 마음을 움직인 건 우수빈의 진심이었다. 영화를 함께 만들자는 제안을 망설이던 주이재에게 우수빈은 "이 이야기의 주인은 너야. 그 여정에 같이 있을게 내가, 끝까지"라고 말하며 다시 꿈에 도전할 수 있도록 용기를 건넸다.주이재는 우수빈의 제안을 받아들이고 시나리오 작업을 시작했다. 하지만 글이 쉽게 풀리지 않자 우수빈이 실망할까 걱정하며 행사 진행 일을 이어갔다. 이를 알게 된 우수빈은 "대단한 걸 내놓는 게 위대한 게 아니야. 우리가 끝까지 가보는 것, 그게 위대한 거지"라며 주이재를 다독였다.주이재와 엄마 박현옥(박명신 분)의 갈등도 이어졌다. 박현옥은 딸이 리포터를 그만둔 사실을 알고 안타까워했지만, 우수빈과 영화를 만든다는 이야기를 듣자 15년 전 교통사고를 떠올리며 반대했다. 감정이 격해진 두 사람은 서로에게 상처가 되는 말을 주고받았다.우수빈과 주이재는 시나리오를 함께 준비하며 한층 가까워졌다. 영화를 보다 잠든 두 사람은 어색한 분위기를 나눴고, 우수빈은 능청스럽게 상황을 넘기며 웃음을 더했다.이후 두 사람의 관계에는 변화가 생겼다. 주이재는 '경성연가' 주인공 무겸과 난영의 감정선을 이야기하던 중 자신의 감정을 의식하기 시작했다. 혼란스러운 마음에 자리를 피했지만, 자신을 찾아온 우수빈을 마주한 뒤 결국 먼저 입을 맞췄다.'그대에게 드림'은 매주 월, 화 밤 10시에 방송된다. KT 지니 TV와 티빙에서도 시청할 수 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr