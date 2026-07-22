화사, 맨몸으로 외출한줄…사진에 살색만 가득해서 당황

가수 화사가 마카오에서 자유시간을 즐기며 특유의 과감한 패션 감각을 뽐냈다.화사는 최근 자신의 SNS에 "마카오 좋은 시간 고마워"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.공개된 사진 속 화사는 마카오의 한 오락시설을 찾은 모습이다. 짧은 헤어스타일에 블랙 선글라스를 매치해 시크한 분위기를 자아냈고, 골드 액세서리로 포인트를 더했다.무엇보다 시선을 사로잡은 것은 파격적인 스타일링이었다. 피부톤과 비슷한 컬러의 튜브톱 형태 의상을 착용한 탓에 얼핏 보면 상의를 입지 않은 듯한 착시를 일으켰다. 어깨와 쇄골 라인이 시원하게 드러난 과감한 노출에도 화사만의 당당한 분위기가 더해져 강렬한 존재감을 발산했다.화사는 무표정한 표정으로 카메라를 응시하며 독보적인 카리스마를 드러냈다. 공연 무대 위 화려한 모습과는 또 다른 자연스러운 일상 속에서도 자신만의 개성을 잃지 않는 스타일링이 눈길을 끌었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr