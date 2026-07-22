윤은혜가 '13년 절제 식단'에 대한 오해를 바로잡았다. / 사진=텐아시아 DB

윤은혜가 흰쌀밥과 탄산을 아예 끊은 것은 아니라고 해명했다. / 사진='윤은혜의 EUNHYELOGIN' 유튜브 영상 캡처

배우 윤은혜가 '미운 우리 새끼' 출연 이후 불거진 식단 관리 관련 오해를 직접 해명했다.지난 21일 유튜브 채널 '윤은혜의 EUNHYELOGIN'에는 윤은혜가 여름철 추천 아이템을 소개하는 영상이 공개됐다.윤은혜는 최근 SBS '미운 우리 새끼' 출연 당시 화제가 된 '13년 금욕 식단'을 언급했다. 해당 방송에서는 윤은혜가 13년 동안 흰쌀밥, 탄산음료, 술을 완전히 끊은 것으로 소개돼 화제를 모았다.이에 윤은혜는 "그건 아니다"며 오해를 바로잡았다. 그는 "흰쌀밥을 너무 좋아해서 웬만하면 잡곡밥으로 대체해 먹으려고 했다"며 "흰쌀밥도 완전히 끊은 것처럼 얘기가 나와 마음이 너무 찔렸다"고 말했다.탄산음료에 대해서도 "원래 좋아하지는 않지만 끊은 건 아니다"고 설명했다. 이어 "느끼한 피자를 먹을 때 한 입 정도 당길 때가 있다. 정말 한두 입 정도만 마신다"고 덧붙였다. 다만 술에 대해서는 "13년 동안 안 마신 게 맞다"고 밝혔다. 윤은혜는 "녹화 분량이 있다 보니 편집이 돼서 해명이 나가진 못한 것 같다"고 설명했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr