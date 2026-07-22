이형택 딸, 얼마나 테니스 유망주길래…‘이적료 700억원’ 이강인과 투샷

전 테니스 국가대표 이형택의 딸 이미나가 이적료 700억원의 사나이인 축구 국가대표 이강인과의 인증샷을 공개했다.이미나는 최근 자신의 SNS를 통해 이강인과 함께 찍은 사진을 게재하며 근황을 전했다.공개된 사진 속 이미나는 테니스 유니폼 차림으로 이강인과 나란히 서서 환한 미소를 짓고 있다. 이강인은 화이트 컬러의 아디다스 카라 티셔츠를 입고 편안한 분위기를 연출했으며, 두 사람은 자연스럽게 어깨를 맞댄 채 훈훈한 투샷을 완성했다.특히 대한민국을 대표하는 축구 선수와 차세대 테니스 유망주가 한자리에 모인 모습이 눈길을 끌었다. 스포츠 종목은 다르지만 밝은 표정으로 카메라를 바라보는 두 사람의 모습에서 편안한 분위기가 느껴져 팬들의 관심을 모았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr