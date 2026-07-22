김희철이 연습생 시절 일화를 공개했다. / 사진=텐아시아DB

김희철이 연습생 시절 반성문을 썼던 이유를 공개했다. / 사진='살롱드립' 유튜브 캡쳐

그룹 슈퍼주니어의 김희철이 연습생 시절 나이트클럽에 갔다가 연습 정지를 당했다고 고백했다.지난 21일 유튜브 채널 '살롱드립'에는 '슈퍼주니옹의 뿌리를 찾아서'라는 제목의 영상이 게재됐다. 김희철과 이특이 출연해 장도연과 다양한 이야기를 나눴다.김희철은 SM엔터테인먼트 연습생 시절 서울로 상경한 기쁨에 나이트클럽에 자주 갔다고 털어놨다. 그는 나이트클럽에 다녀온 다음 날 노래를 흥얼거렸다가 트레이너에게 어디 갔다 왔냐는 질문을 받았다. 김희철은 "어제 나이트클럽 갔는데, 맥주를 공짜로 주더라"라고 해맑게 대답했고 결국 연습 정지 처분을 받았다.김희철은 목욕탕에 갔다가 반성문을 쓴 적도 있다고 말했다. 그는 "우리도 다 어리고 회사도 이렇게 크지 않았다"며 "트레이너가 2~3명 밖에 없는데 우리를 인솔해야 했다"고 설명했다. 외출할 때 보고가 필수였지만 김희철은 목욕탕에 가는 걸 따로 말하지 않고 예성과 목욕탕을 다녀왔다.이후 목욕탕에 다녀온 사실이 알려져 두 사람은 반성문을 쓰게 됐다. 예성은 반성문을 열심히 작성해 연습에 복귀했지만, 김희철은 억울함에 '뭘 잘못했는지 모르겠지만 쓰라니까 쓸게요. 죄송합니다. 죄송합니다'라고 칸을 채워 또 연습 정지를 당했다. 이특은 "원래 그렇게 행동하면 바로 아웃인데 안 쫓겨난 게 너무 신기하다"고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr