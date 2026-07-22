[공식] 민지, 뉴진스 복귀 확정은 아직…어도어 "논의 마무리 후 발표할 것"

그룹 뉴진스가 전 멤버 다니엘을 제외한 4인조 완전체 콘텐츠를 게재한 가운데, 어도어는 아직 논의가 마무리되지 않았다는 입장을 밝혔다.22일 어도어는 민지가 뉴진스 멤버로 공식 복귀했느냐는 텐아시아의 질문에 "뉴진스의 구체적 활동 계획과 방식은 멤버들과 논의가 완전히 마무리된 뒤 발표할 계획"이라고 답했다.그러면서 이들은 "이번 컨텐츠는 뉴진스의 데뷔 4주년을 기념해 팬들과 함께 즐기기 위해 제작한 기념 콘텐츠"라고 설명했다.이날 뉴진스의 공식 SNS 계정에는 4인조 뉴진스의 모습이 담긴 영상과 사진들이 게재됐다. 아직 복귀 여부가 확정되지 않은 민지까지 포함된 완전체 사진이라 시선을 끌었다.앞서 뉴진스 멤버들은 민희진 오케이레코즈 대표 겸 전 어도어 대표의 어도어 사내이사 해임을 계기로 2024년 11월 전속계약 해지를 선언했다. 하지만 가처분 소송과 본안 소송에서 잇달아 패배하면서, 지난해 11월 해린과 혜인을 시작으로 12월 하니까지 어도어에 복귀했다. 반면, 어도어는 다니엘에 대해 전속계약을 해지하고 손해배상 소송을 진행했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr