배우 고소영이 다리 수술을 받은 30년 지기 절친을 위해 직접 병간호에 나섰던 일화가 공개됐다.
지난 21일 고소영의 유튜브 채널에는 '박효신 덕분에 오랜만에 자유부인 된 고소영의 하루 (+30년 찐친, 오픈런 맛집)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 영상에는 고소영의 30년 지기 친구이자 1세대 스타일리스트 정혜경이 출연했다. 정혜경은 2021년 다리 수술로 입원했던 당시를 떠올리며 고소영의 미담을 전했다. 정혜경은 "감동 받은 게 있다"며 "수술하고 입원했는데 고소영이 와서 병간호해 줬는데 소변까지 받아줬다. 진짜 감동이었다"고 말했다. 이어 "병원에서도 '고소영이 간병인이다'라면서 놀랐다더라"며 당시를 회상했다. 고소영은 "해줄 수 있다. 하나도 어렵다고 생각한 적 없다"고 담담하게 답했다. 이에 정혜경은 "그게 쉽지 않다. 아이들도 있고 남편도 있는데"라며 다시 한번 고마운 마음을 전했다. 고소영은 "수다를 떨어야 하는데 언니가 병원에 있으니까 '듣기만 해라'고 했다"며 웃었다. 또 다른 절친은 고소영에게 받은 생일 선물도 공개했다. 그는 "나는 교정을 선물로 했다"고 말한 고소영의 이야기에 "'교정하면 예쁘겠다'고 하더라. 우리 엄마도 안 해준 걸 해줬다"며 고마움을 드러냈다.
이에 제작진이 "물건 딱 주는 게 아니라 더 감동이다"라고 하자, 고소영은 "필요한 거 해주면 좋지 않냐"고 답했다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
지난 21일 고소영의 유튜브 채널에는 '박효신 덕분에 오랜만에 자유부인 된 고소영의 하루 (+30년 찐친, 오픈런 맛집)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 영상에는 고소영의 30년 지기 친구이자 1세대 스타일리스트 정혜경이 출연했다. 정혜경은 2021년 다리 수술로 입원했던 당시를 떠올리며 고소영의 미담을 전했다. 정혜경은 "감동 받은 게 있다"며 "수술하고 입원했는데 고소영이 와서 병간호해 줬는데 소변까지 받아줬다. 진짜 감동이었다"고 말했다. 이어 "병원에서도 '고소영이 간병인이다'라면서 놀랐다더라"며 당시를 회상했다. 고소영은 "해줄 수 있다. 하나도 어렵다고 생각한 적 없다"고 담담하게 답했다. 이에 정혜경은 "그게 쉽지 않다. 아이들도 있고 남편도 있는데"라며 다시 한번 고마운 마음을 전했다. 고소영은 "수다를 떨어야 하는데 언니가 병원에 있으니까 '듣기만 해라'고 했다"며 웃었다. 또 다른 절친은 고소영에게 받은 생일 선물도 공개했다. 그는 "나는 교정을 선물로 했다"고 말한 고소영의 이야기에 "'교정하면 예쁘겠다'고 하더라. 우리 엄마도 안 해준 걸 해줬다"며 고마움을 드러냈다.
이에 제작진이 "물건 딱 주는 게 아니라 더 감동이다"라고 하자, 고소영은 "필요한 거 해주면 좋지 않냐"고 답했다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
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