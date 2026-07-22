배우 고소영 / 사진=텐아시아 DB

/ 사진=고소영 유튜브 채널 캡처

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배우 고소영이 다리 수술을 받은 30년 지기 절친을 위해 직접 병간호에 나섰던 일화가 공개됐다.지난 21일 고소영의 유튜브 채널에는 '박효신 덕분에 오랜만에 자유부인 된 고소영의 하루 (+30년 찐친, 오픈런 맛집)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 영상에는 고소영의 30년 지기 친구이자 1세대 스타일리스트 정혜경이 출연했다. 정혜경은 2021년 다리 수술로 입원했던 당시를 떠올리며 고소영의 미담을 전했다. 정혜경은 "감동 받은 게 있다"며 "수술하고 입원했는데 고소영이 와서 병간호해 줬는데 소변까지 받아줬다. 진짜 감동이었다"고 말했다. 이어 "병원에서도 '고소영이 간병인이다'라면서 놀랐다더라"며 당시를 회상했다.고소영은 "해줄 수 있다. 하나도 어렵다고 생각한 적 없다"고 담담하게 답했다. 이에 정혜경은 "그게 쉽지 않다. 아이들도 있고 남편도 있는데"라며 다시 한번 고마운 마음을 전했다. 고소영은 "수다를 떨어야 하는데 언니가 병원에 있으니까 '듣기만 해라'고 했다"며 웃었다.또 다른 절친은 고소영에게 받은 생일 선물도 공개했다. 그는 "나는 교정을 선물로 했다"고 말한 고소영의 이야기에 "'교정하면 예쁘겠다'고 하더라. 우리 엄마도 안 해준 걸 해줬다"며 고마움을 드러냈다.이에 제작진이 "물건 딱 주는 게 아니라 더 감동이다"라고 하자, 고소영은 "필요한 거 해주면 좋지 않냐"고 답했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr