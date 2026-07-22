김신영이 다이어트 당시 건강이 좋지 않았다고 밝혔다./사진='침착맨'

김신영이 다이어트 당시 건강이 좋지 않았다고 밝혔다./사진='침착맨'

개그우먼 김신영이 14년간 이어온 다이어트 당시 오히려 건강이 안 좋았다고 밝혔다.지난 21일 유튜브 채널 '침착맨'에는 ‘김신영이 알려주는 진짜 행복’이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 게스트로 출연한 김신영은 “30살부터 88kg에서 44kg까지 감량했다. 14년 동안 유지했다가 6주 만에 돌아왔다”며 “전유성 교수님의 ‘먹고 싶은 거 먹으면서 행복하게 살아라’는 말 때문에”라고 말했다.그는 말랐었을 당시를 회상하며 “안 먹고 살 때는 예민했고 삐뚤어졌던 것 같다. 계속 참아야 하니까 피해의식과 자격지심도 있었다”고 털어놨다. 그러면서 “다 내려놓으니까 너무 편하다. 한 끗 차이”라고 덧붙였다.14년 동안 체중을 유지할 수 있었던 이유에 대해 김신영은 “70%는 주변 사람들의 시선 때문이었다. ‘그럴 줄 알았다’는 말을 듣기 싫어서 악으로 버텼다”고 밝혔다.살은 쪘지만, 건강은 오히려 더 좋아졌다. 김신영은 “말랐을 때는 마른 비만이었다. 콜레스테롤 수치도 뚱뚱했을 때보다 더 높았다. 스트레스로 당뇨 위험군이었다”고 털어놨다.이어 “최근 혈당을 검사했는데 정상으로 나왔다. 말랐을 때 건강이 더 안 좋았고 잠도 못 잤다”고 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr