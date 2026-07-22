개그우먼 김신영이 14년간 이어온 다이어트 당시 오히려 건강이 안 좋았다고 밝혔다.
지난 21일 유튜브 채널 '침착맨'에는 ‘김신영이 알려주는 진짜 행복’이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 게스트로 출연한 김신영은 “30살부터 88kg에서 44kg까지 감량했다. 14년 동안 유지했다가 6주 만에 돌아왔다”며 “전유성 교수님의 ‘먹고 싶은 거 먹으면서 행복하게 살아라’는 말 때문에”라고 말했다. 그는 말랐었을 당시를 회상하며 “안 먹고 살 때는 예민했고 삐뚤어졌던 것 같다. 계속 참아야 하니까 피해의식과 자격지심도 있었다”고 털어놨다. 그러면서 “다 내려놓으니까 너무 편하다. 한 끗 차이”라고 덧붙였다.
14년 동안 체중을 유지할 수 있었던 이유에 대해 김신영은 “70%는 주변 사람들의 시선 때문이었다. ‘그럴 줄 알았다’는 말을 듣기 싫어서 악으로 버텼다”고 밝혔다.
살은 쪘지만, 건강은 오히려 더 좋아졌다. 김신영은 “말랐을 때는 마른 비만이었다. 콜레스테롤 수치도 뚱뚱했을 때보다 더 높았다. 스트레스로 당뇨 위험군이었다”고 털어놨다.
이어 “최근 혈당을 검사했는데 정상으로 나왔다. 말랐을 때 건강이 더 안 좋았고 잠도 못 잤다”고 덧붙였다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
지난 21일 유튜브 채널 '침착맨'에는 ‘김신영이 알려주는 진짜 행복’이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 게스트로 출연한 김신영은 “30살부터 88kg에서 44kg까지 감량했다. 14년 동안 유지했다가 6주 만에 돌아왔다”며 “전유성 교수님의 ‘먹고 싶은 거 먹으면서 행복하게 살아라’는 말 때문에”라고 말했다. 그는 말랐었을 당시를 회상하며 “안 먹고 살 때는 예민했고 삐뚤어졌던 것 같다. 계속 참아야 하니까 피해의식과 자격지심도 있었다”고 털어놨다. 그러면서 “다 내려놓으니까 너무 편하다. 한 끗 차이”라고 덧붙였다.
14년 동안 체중을 유지할 수 있었던 이유에 대해 김신영은 “70%는 주변 사람들의 시선 때문이었다. ‘그럴 줄 알았다’는 말을 듣기 싫어서 악으로 버텼다”고 밝혔다.
살은 쪘지만, 건강은 오히려 더 좋아졌다. 김신영은 “말랐을 때는 마른 비만이었다. 콜레스테롤 수치도 뚱뚱했을 때보다 더 높았다. 스트레스로 당뇨 위험군이었다”고 털어놨다.
이어 “최근 혈당을 검사했는데 정상으로 나왔다. 말랐을 때 건강이 더 안 좋았고 잠도 못 잤다”고 덧붙였다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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