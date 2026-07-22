자유 남편들이 일본 오사카 MZ세대의 성지로 꼽히는 '텐마'에서 현지인들과 유쾌한 만남을 갖는다./사진=텐아시아DB

자유 남편들이 일본 오사카 MZ세대의 성지로 꼽히는 '텐마'에서 현지인들과 유쾌한 만남을 갖는다./사진제공=KBS Joy

'끼리끼리' 자유 남편들이 일본 오사카 MZ세대의 성지로 꼽히는 '텐마'에서 현지인들과 유쾌한 만남을 갖는다.22일 방송되는 KBS Joy 예능 '끼리끼리'에서는 이석훈, 장성규, 고영배가 일본 텐마의 한 포장마차를 찾아 특별한 시간을 보낸다.포장마차에서 이야기를 나누던 세 사람에게 현지 여성들이 하나둘 다가오면서 예상치 못한 만남이 성사된다. 기혼인 이석훈, 장성규, 고영배는 다소 당황한 기색을 보이면서도 자연스럽게 대화를 이어가며 현장을 웃음으로 물들인다.세 사람은 현지 여성들로부터 "24살 같다"는 말을 듣고 들뜬 반응을 보인다. 장성규는 연신 "투애니포!"를 외치며 기쁨을 감추지 못하고, 이석훈과 고영배 역시 환한 미소를 짓는다.분위기가 무르익던 가운데 장성규는 돌연 이석훈을 향해 "탑 시크릿!"을 외치며 말을 막는다. 갑작스러운 행동에 이석훈과 고영배도 당황한 모습을 보인 가운데, 장성규가 끝까지 숨기려 한 비밀이 무엇일지 궁금증을 더한다.자유 남편들의 오사카 '텐마' 탐방기는 22일 밤 8시 방송되는 '끼리끼리'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr