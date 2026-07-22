'돌싱글즈'에 출연했던 심규덕, 이아영 커플이 '연애전쟁'에 출연했다. / 사진=JTBC '연애전쟁' 유튜브 영상 캡처

지난 20일 심규덕, 이아영 커플이 유튜브 채널을 개설했다. / 사진=유튜브 채널 '니덕내탓' 영상 캡처

'연애전쟁'에 출연한 '돌싱글즈' 커플 심규덕, 이아영이 유튜브를 통해 "실제로는 사이가 좋다"고 밝혀 프로그램의 진정성을 둘러싼 비판이 나오고 있다.지난 20일 유튜브 채널 '니덕내탓'에는 '돌싱글즈 커플에서 부부로?! 심규덕♥이아영 채널오픈!'이라는 제목의 첫 영상이 게재됐다.영상에서 두 사람은 집 꾸미기와 요리 등 일상을 담은 콘텐츠를 선보이겠다는 계획을 밝혔다. 말다툼을 주고받으면서도 다정한 분위기를 이어갔고, 심규덕은 "저희가 '연애전쟁'에서는 그랬는데 실제로는 사이가 좋다"고 말했다. 이에 이아영이 "싸울 땐 싸운다"고 하자 심규덕은 "그래도 사이가 좋으니까 결혼을 하는 것"이라고 답했다.해당 영상은 두 사람이 출연한 JTBC '연애전쟁'이 방송되기 하루 전에 공개됐다. 방송에서는 재혼을 앞두고 갈등을 겪는 모습이 그려졌지만, 유튜브에서는 "실제로는 사이가 좋다"며 화목한 일상을 먼저 공개한 것이다. 이에 일부 누리꾼들은 "짜고 치는 홍보용 출연 아니냐", "방송도 하기 전에 영상을 올려서 사이가 좋다고 말하는 건 뭐냐", "또 인플루언서 홍보였나. 진정성이 없다" 등의 반응을 보였다.한편 심규덕은 MBN '돌싱글즈5'에서 박혜경과 최종 커플이 됐지만 약 한 달간 교제한 뒤 결별했다. 이아영은 '돌싱글즈1'에서 추성연과 최종 커플이 됐으나 실제 연인으로 이어지지는 않았다. 서로 다른 시즌에 출연했던 두 사람은 이후 연인으로 발전해 재혼을 준비 중인 사실을 알려 화제를 모았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr