지효 / 사진 = 지효 SNS

그룹 트와이스 멤버 지효가 건강미를 발산했다.18일 지효는 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 지효는 실버 체인과 큐빅 디테일이 돋보이는 홀터넥 브라톱과 초미니 스커트를 매치해 고혹미를 발산했다. 이날 그는 뮤직비디오 촬영 스튜디오에서 카리스마 넘치는 모델 포스를 자아내 감탄을 샀다.특히, 그의 건강미 넘치는 실루엣이 눈길을 끌었다. 지효는 선명한 11자 복근과 군살 하나 없는 직각 어깨 라인으로 그간의 혹독한 자기 관리를 짐작케 했다. 또한 그는 날렵한 턱선으로 완성한 갸름한 비주얼 속 또렷한 이목구비로 이국적인 비주얼을 자랑해 놀라움을 안겼다.해당 사진을 접한 팬들은 "이게 사람 몸매가 맞나", "AI 이미지 같다" 등 그의 비현실적인 몸매에 찬사를 보냈다.한편, 지효가 속한 트와이스는 지난 10일부터 12일 송파구 방이동 KSPO DOME에서 월드투어 앙코르 공연을 펼쳐 팬들을 만났다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr