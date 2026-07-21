밴드 DAY6(데이식스) 영케이의 솔로 투어 포문을 여는 인천 공연이 매진됐다.
영케이는 다음 달 14~16일 인천 인스파이어 아레나에서 'Young K Solo Tour <YOUNGEST>'를 개최한다. 이번 공연은 지난 20일 공식 팬클럽 마이데이(My Day) 6기를 대상으로 선예매가 진행됐으며, 3회차 모두 빠르게 매진됐다.
2023년 9월 열린 첫 솔로 콘서트 'Young K Solo Concert <Letters with notes>' 이후 약 3년 만의 국내 단독 공연이다. 영케이는 인천을 시작으로 방콕, 타이베이, 홍콩, 싱가포르, 마닐라, 쿠알라룸푸르 등을 찾으며 솔로 투어를 이어갈 예정이다. 솔로 콘서트에 앞서 오는 27일에는 정규 2집 'YOUNGEST'도 발매한다. 지난 17일부터는 공식 SNS를 통해 영케이의 본명인 강영현의 삶과 기억을 열쇠 오브제에 담아낸 'Key of the YOUNGEST' 콘텐츠를 공개 중이다. 어린 시절의 꿈과 추억, 현재의 모습 등을 신곡과 연결해 소개하며 새 앨범에 대한 기대감을 키우고 있다.
'YOUNGEST'는 '가장 영케이다운, 가장 강영현다운 앨범'이라는 의미를 담았다. 총 15개 트랙이 수록되며, 영케이는 타이틀곡 'Shut The Door'를 비롯한 전곡의 작사·작곡에 참여했다.
영케이의 정규 2집 'YOUNGEST'는 오는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
영케이는 다음 달 14~16일 인천 인스파이어 아레나에서 'Young K Solo Tour <YOUNGEST>'를 개최한다. 이번 공연은 지난 20일 공식 팬클럽 마이데이(My Day) 6기를 대상으로 선예매가 진행됐으며, 3회차 모두 빠르게 매진됐다.
2023년 9월 열린 첫 솔로 콘서트 'Young K Solo Concert <Letters with notes>' 이후 약 3년 만의 국내 단독 공연이다. 영케이는 인천을 시작으로 방콕, 타이베이, 홍콩, 싱가포르, 마닐라, 쿠알라룸푸르 등을 찾으며 솔로 투어를 이어갈 예정이다. 솔로 콘서트에 앞서 오는 27일에는 정규 2집 'YOUNGEST'도 발매한다. 지난 17일부터는 공식 SNS를 통해 영케이의 본명인 강영현의 삶과 기억을 열쇠 오브제에 담아낸 'Key of the YOUNGEST' 콘텐츠를 공개 중이다. 어린 시절의 꿈과 추억, 현재의 모습 등을 신곡과 연결해 소개하며 새 앨범에 대한 기대감을 키우고 있다.
'YOUNGEST'는 '가장 영케이다운, 가장 강영현다운 앨범'이라는 의미를 담았다. 총 15개 트랙이 수록되며, 영케이는 타이틀곡 'Shut The Door'를 비롯한 전곡의 작사·작곡에 참여했다.
영케이의 정규 2집 'YOUNGEST'는 오는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT