'살롱드립' 김희철이 이특을 SM엔터테인먼트의 '미래 임원감'이라고 극찬했다.
21일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 '살롱드립'에는 '슈퍼주니옹의 뿌리를 찾아서'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 장도연은 슈퍼주니어 이특, 김희철과 함께 SM엔터테인먼트 사옥을 둘러보며 이야기를 나눴다.
세 사람은 SM 아티스트 전용 녹음실을 찾았다. 이특과 김희철은 "SM 노래가 탄생하는 곳"이라며 "출입증이나 지문이 등록돼 있어야 들어갈 수 있다"고 설명했다. 장도연은 "두 분도 지문 등록이 돼 있냐"고 물었고, 두 사람은 자신 있게 지문 인식에 나섰다. 하지만 예상 밖의 상황이 펼쳐졌다. 먼저 김희철의 인증이 실패했고, 이특 역시 "난 등록돼 있다"고 자신했지만 손가락을 바꿔가며 여러 차례 시도했음에도 문은 열리지 않았다.
이를 본 장도연은 "SM 기둥 아니냐. 어떡하냐. 슈퍼주니어 어떻게 된 거냐"고 놀렸고, 머쓱해진 이특은 "여기가 녹음실이라 안 되는 건가 보다"라고 급히 수습해 웃음을 자아냈다.
슈퍼주니어 담당 직원은 두 사람의 미담을 공개했다. 그는 김희철에 대해 "직원들에게 맛있는 것도 많이 사주고 식사도 자주 대접한다"고 칭찬했고, 이특에 대해서는 "항상 많이 응원해준다"고 전했다. 이에 이특은 "저는 일 끝나면 딱 끝이었다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다. 사옥 투어를 마친 뒤 토크를 이어가던 장도연은 "두 분이 SM의 기둥이라 사옥 투어 가이드를 해줄 줄 알았는데 전혀 모르시더라. 녹음 말고는 올 일이 없냐"고 물었다.
이특은 "회의는 한다. 임원진은 많이 만난다"고 답했고, 장도연은 "오빠는 직원 중 한 명 같은 느낌"이라며 친근한 이미지를 언급했다.
이를 들은 김희철은 "제가 봤을 때 나중에 임직원이 될 것 같다"고 단언했다. 이특이 "해주면 좋지"라며 웃자 장도연은 "그건 어떻게 해야 하냐. 회사에 어필해야 하는 거냐"고 궁금해했다. 이특은 "전혀 어필하지 않는다"고 손사래를 쳤지만, 김희철은 곧바로 "무슨 소리냐. SM 전체 회식 같은 걸 하면 이특이 MC를 다 도맡아 한다"고 폭로했다.
이특은 "MC 본다고 이사를 주진 않는다"고 손을 내저었지만, 김희철은 "회사의 중추적인 역할을 많이 한다. '이특이 없으면 안 된다'는 이야기도 많이 한다"고 치켜세웠다.
장도연 역시 "안 보이는 곳에서도 리더 역할을 많이 하는 것 같다"고 공감했고, 이특은 쑥스러운 듯 미소를 지으며 대화를 마무리했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
21일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 '살롱드립'에는 '슈퍼주니옹의 뿌리를 찾아서'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 장도연은 슈퍼주니어 이특, 김희철과 함께 SM엔터테인먼트 사옥을 둘러보며 이야기를 나눴다.
세 사람은 SM 아티스트 전용 녹음실을 찾았다. 이특과 김희철은 "SM 노래가 탄생하는 곳"이라며 "출입증이나 지문이 등록돼 있어야 들어갈 수 있다"고 설명했다. 장도연은 "두 분도 지문 등록이 돼 있냐"고 물었고, 두 사람은 자신 있게 지문 인식에 나섰다. 하지만 예상 밖의 상황이 펼쳐졌다. 먼저 김희철의 인증이 실패했고, 이특 역시 "난 등록돼 있다"고 자신했지만 손가락을 바꿔가며 여러 차례 시도했음에도 문은 열리지 않았다.
이를 본 장도연은 "SM 기둥 아니냐. 어떡하냐. 슈퍼주니어 어떻게 된 거냐"고 놀렸고, 머쓱해진 이특은 "여기가 녹음실이라 안 되는 건가 보다"라고 급히 수습해 웃음을 자아냈다.
슈퍼주니어 담당 직원은 두 사람의 미담을 공개했다. 그는 김희철에 대해 "직원들에게 맛있는 것도 많이 사주고 식사도 자주 대접한다"고 칭찬했고, 이특에 대해서는 "항상 많이 응원해준다"고 전했다. 이에 이특은 "저는 일 끝나면 딱 끝이었다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다. 사옥 투어를 마친 뒤 토크를 이어가던 장도연은 "두 분이 SM의 기둥이라 사옥 투어 가이드를 해줄 줄 알았는데 전혀 모르시더라. 녹음 말고는 올 일이 없냐"고 물었다.
이특은 "회의는 한다. 임원진은 많이 만난다"고 답했고, 장도연은 "오빠는 직원 중 한 명 같은 느낌"이라며 친근한 이미지를 언급했다.
이를 들은 김희철은 "제가 봤을 때 나중에 임직원이 될 것 같다"고 단언했다. 이특이 "해주면 좋지"라며 웃자 장도연은 "그건 어떻게 해야 하냐. 회사에 어필해야 하는 거냐"고 궁금해했다. 이특은 "전혀 어필하지 않는다"고 손사래를 쳤지만, 김희철은 곧바로 "무슨 소리냐. SM 전체 회식 같은 걸 하면 이특이 MC를 다 도맡아 한다"고 폭로했다.
이특은 "MC 본다고 이사를 주진 않는다"고 손을 내저었지만, 김희철은 "회사의 중추적인 역할을 많이 한다. '이특이 없으면 안 된다'는 이야기도 많이 한다"고 치켜세웠다.
장도연 역시 "안 보이는 곳에서도 리더 역할을 많이 하는 것 같다"고 공감했고, 이특은 쑥스러운 듯 미소를 지으며 대화를 마무리했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
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