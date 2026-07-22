이특이 연습생 시절 일화를 공개했다. / 사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '살롱드립'

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'살롱드립' 김희철이 이특을 SM엔터테인먼트의 '미래 임원감'이라고 극찬했다.21일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 '살롱드립'에는 '슈퍼주니옹의 뿌리를 찾아서'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 장도연은 슈퍼주니어 이특, 김희철과 함께 SM엔터테인먼트 사옥을 둘러보며 이야기를 나눴다.세 사람은 SM 아티스트 전용 녹음실을 찾았다. 이특과 김희철은 "SM 노래가 탄생하는 곳"이라며 "출입증이나 지문이 등록돼 있어야 들어갈 수 있다"고 설명했다. 장도연은 "두 분도 지문 등록이 돼 있냐"고 물었고, 두 사람은 자신 있게 지문 인식에 나섰다.하지만 예상 밖의 상황이 펼쳐졌다. 먼저 김희철의 인증이 실패했고, 이특 역시 "난 등록돼 있다"고 자신했지만 손가락을 바꿔가며 여러 차례 시도했음에도 문은 열리지 않았다.이를 본 장도연은 "SM 기둥 아니냐. 어떡하냐. 슈퍼주니어 어떻게 된 거냐"고 놀렸고, 머쓱해진 이특은 "여기가 녹음실이라 안 되는 건가 보다"라고 급히 수습해 웃음을 자아냈다.슈퍼주니어 담당 직원은 두 사람의 미담을 공개했다. 그는 김희철에 대해 "직원들에게 맛있는 것도 많이 사주고 식사도 자주 대접한다"고 칭찬했고, 이특에 대해서는 "항상 많이 응원해준다"고 전했다. 이에 이특은 "저는 일 끝나면 딱 끝이었다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.사옥 투어를 마친 뒤 토크를 이어가던 장도연은 "두 분이 SM의 기둥이라 사옥 투어 가이드를 해줄 줄 알았는데 전혀 모르시더라. 녹음 말고는 올 일이 없냐"고 물었다.이특은 "회의는 한다. 임원진은 많이 만난다"고 답했고, 장도연은 "오빠는 직원 중 한 명 같은 느낌"이라며 친근한 이미지를 언급했다.이를 들은 김희철은 "제가 봤을 때 나중에 임직원이 될 것 같다"고 단언했다. 이특이 "해주면 좋지"라며 웃자 장도연은 "그건 어떻게 해야 하냐. 회사에 어필해야 하는 거냐"고 궁금해했다.이특은 "전혀 어필하지 않는다"고 손사래를 쳤지만, 김희철은 곧바로 "무슨 소리냐. SM 전체 회식 같은 걸 하면 이특이 MC를 다 도맡아 한다"고 폭로했다.이특은 "MC 본다고 이사를 주진 않는다"고 손을 내저었지만, 김희철은 "회사의 중추적인 역할을 많이 한다. '이특이 없으면 안 된다'는 이야기도 많이 한다"고 치켜세웠다.장도연 역시 "안 보이는 곳에서도 리더 역할을 많이 하는 것 같다"고 공감했고, 이특은 쑥스러운 듯 미소를 지으며 대화를 마무리했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr