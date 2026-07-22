뉴진스, 민지와 함께 가나...'4인조' 콘텐츠 깜짝 공개

다니엘을 제외한 그룹 뉴진스 멤버 민지, 하니, 해린, 혜인이 모여 찍은 데뷔 4주년 기념 콘텐츠가 깜짝 공개됐다.22일 뉴진스의 공식 SNS 계정에는 4인조 뉴진스의 모습이 담긴 영상과 사진들이 게재됐다. 어도어와 전속계약 해지 이후 약 310억원 규모의 손해배상 소송 중인 다니엘은 콘텐츠에서 찾아볼 수 없었다. 그를 제외한 나머지 멤버들이 한 데 모인 콘텐츠가 업로드된 건 활동 중단 이후 약 1년 4개월 만이다.특히 이번 콘텐츠는 민지의 소속사 어도어 복귀가 확정되지 않은 상황에서 공개돼 눈길을 끌었다. 이에 업계에서는 민지가 어도어에 복귀하는 쪽으로 원활히 소통되고 있는 것 아니냐는 분석이 나오고 있다.앞서 뉴진스는 민희진 오케이레코즈 대표 겸 전 어도어 대표의 어도어 사내이사 해임을 계기로 2024년 11월 전속계약 해지를 선언했다. 하지만 가처분 소송과 본안 소송에서 잇달아 패배하면서, 지난해 11월 해린과 혜인을 시작으로 12월 하니까지 어도어에 복귀했다. 민지가 향후 4인조 뉴진스 멤버로 합류하게 될지 공식적으로 알려진 바는 없다. 반면, 어도어는 다니엘에 대해서만 전속계약을 해지하고 손해배상 소송을 진행했다. 멤버들 중 유일하게 독단적으로 상업 활동 등 행동을 해 신뢰관계를 회복할 수 없기 때문이라는 게 어도어 측 주장이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr