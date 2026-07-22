사진 = 김혜수 인스타그램
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배우 김혜수가 하늘색 원피스를 입고 환한 미소를 지으며 사랑스러운 매력을 선보였다.

김혜수는 자신의 인스타그램에 '지금불륜이문제가아닙니다'를 홍보하는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
사진 = 김혜수 인스타그램
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공개된 사진에서 김혜수는 하늘색 미니 원피스를 입고 양손으로 하트 포즈를 만들며 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. 퍼프 소매와 소매 끝, 밑단에 더해진 흰 레이스 디테일이 부드러운 분위기를 더했고, 긴 생머리와 자연스러운 미소가 어우러져 사랑스러운 비주얼을 완성했다.
사진 = 김혜수 인스타그램
사진 = 김혜수 인스타그램
이어진 사진에서 김혜수는 벽을 배경으로 선 채 옆을 바라보고 있다. 하늘색 원피스의 풍성한 실루엣과 레이스 장식이 더욱 돋보이며, 목걸이와 팔찌를 함께 매치해 단정하면서도 세련된 분위기를 자아냈다.

다른 사진에서 김혜수는 복도 한쪽에 서서 양손으로 하트를 만든 채 환하게 웃고 있다. 블랙 미들부츠를 매치한 스타일링이 원피스와 대비를 이루며 포인트를 더했고, 넓은 복도와 벽면을 배경으로 편안하면서도 발랄한 분위기를 보여줬다.
사진 = 김혜수 인스타그램
사진 = 김혜수 인스타그램
마지막 사진에서 김혜수는 같은 공간에서 하트 포즈를 유지한 채 카메라를 바라보고 있다. 살짝 벌린 다리로 자연스럽게 선 자세와 밝은 표정이 어우러졌고, 심플한 실내 배경 속에서도 화사한 스타일링이 시선을 끌었다.

이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "언니 요즘 더 예뻐요" "너무 예뻐" "완죤 예뻐서 넘 좋아" "나 심쿵" "혜수느님 완전 사랑합니다" 등의 댓글을 달았다.

한편 1970년생으로 55세인 김혜수는 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에서 박경희 역을 맡았다. 오는 31일 공개 예정인 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 불륜보다 더 큰 비밀에 얽힌 두 부부의 이야기를 그린 블랙 코미디 드라마다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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