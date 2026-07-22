사진 = 김혜수 인스타그램

사진 = 김혜수 인스타그램

사진 = 김혜수 인스타그램

사진 = 김혜수 인스타그램

배우 김혜수가 하늘색 원피스를 입고 환한 미소를 지으며 사랑스러운 매력을 선보였다.김혜수는 자신의 인스타그램에 '지금불륜이문제가아닙니다'를 홍보하는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진에서 김혜수는 하늘색 미니 원피스를 입고 양손으로 하트 포즈를 만들며 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. 퍼프 소매와 소매 끝, 밑단에 더해진 흰 레이스 디테일이 부드러운 분위기를 더했고, 긴 생머리와 자연스러운 미소가 어우러져 사랑스러운 비주얼을 완성했다.이어진 사진에서 김혜수는 벽을 배경으로 선 채 옆을 바라보고 있다. 하늘색 원피스의 풍성한 실루엣과 레이스 장식이 더욱 돋보이며, 목걸이와 팔찌를 함께 매치해 단정하면서도 세련된 분위기를 자아냈다.다른 사진에서 김혜수는 복도 한쪽에 서서 양손으로 하트를 만든 채 환하게 웃고 있다. 블랙 미들부츠를 매치한 스타일링이 원피스와 대비를 이루며 포인트를 더했고, 넓은 복도와 벽면을 배경으로 편안하면서도 발랄한 분위기를 보여줬다.마지막 사진에서 김혜수는 같은 공간에서 하트 포즈를 유지한 채 카메라를 바라보고 있다. 살짝 벌린 다리로 자연스럽게 선 자세와 밝은 표정이 어우러졌고, 심플한 실내 배경 속에서도 화사한 스타일링이 시선을 끌었다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "언니 요즘 더 예뻐요" "너무 예뻐" "완죤 예뻐서 넘 좋아" "나 심쿵" "혜수느님 완전 사랑합니다" 등의 댓글을 달았다.한편 1970년생으로 55세인 김혜수는 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에서 박경희 역을 맡았다. 오는 31일 공개 예정인 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 불륜보다 더 큰 비밀에 얽힌 두 부부의 이야기를 그린 블랙 코미디 드라마다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr