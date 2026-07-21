사진=고소영 유튜브

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배우 고소영이 과거 자신을 둘러싼 '상습 지각·조기 퇴근' 소문을 직접 해명했다.21일 유튜브 채널 '고소영'에는 '박효신 덕분에 오랜만에 자유부인 된 고소영의 하루 (+30년 찐친, 오픈런 맛집)' 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 30년 넘게 인연을 이어온 스타일리스트 정혜경, 10년 지기 친구 로렌과 만나 식사하며 이야기를 나눴다. 정혜경은 고소영과 27살 때부터 함께 일했다며 "고소영의 거의 모든 광고를 같이 한 1세대 스타일리스트"라고 자신을 소개했다.정혜경은 고소영과의 첫 만남에 대해 "화장품 광고에서 만났다. 너무 예뻐서 '뭐 이런 애가 다 있나' 싶었다"고 회상했다. 이어 "소영이는 장점이 되게 많은 사람이다. 수많은 일을 하면서 시간 약속을 이렇게 잘 지키는 배우는 고소영밖에 없었다"고 말했다.이를 들은 고소영은 과거 자신을 둘러싼 'K양 상습 지각' 소문을 언급했다. 그는 "나는 옛날에 이미지가 그랬다. 늦게 오고 먼저 가버린다는 이야기가 되게 많았다"며 "그런데 난 그런 적이 없다"고 밝혔다.정혜경은 "진짜 약속을 너무 잘 지켰다. 그래서 '애가 참 괜찮다' 싶었고 놀랐다"고 말하며 고소영의 해명에 힘을 실었다.고소영의 남편 장동건에 대한 이야기도 나왔다. 고소영은 "내 친구들이 장동건을 너무 좋아한다. 엄청 챙겨주고 싶어 하고 선물도 사준다"고 말했다.지인은 장동건에 대해 "같이 운전하고 있을 때 고소영에게 전화가 오면 스피커폰으로 통화한다. 처음부터 지금까지 목소리 톤이 똑같았다"며 "예전에 일할 때도 모든 스태프가 다 좋아했다"고 전했다. 다른 지인 역시 "엄청 매너가 좋았다"고 말했다. 고소영은 "원래 성격이 그렇다"고 인정했다.한편 배우 고소영과 장동건은 2010년 5월 결혼하여 슬하에 아들 장준혁 군, 딸 장윤설 양을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr