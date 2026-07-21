사진 = 'SBS PLUS' 유튜브 채널

사진 = 'SBS PLUS' 유튜브 채널

'나는 솔로' 28기 출연자 상철과 정숙 부부가 32기 7회 방송을 함께 리뷰하며 남다른 몰입감과 실감 나는 감상평을 전했다.SBS PLUS 공식 유튜브 채널에서 운영하는 'SBS Plus 스플스'에서는 ' '라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 '나는솔로' 28기 상철과 정숙은 32기 방송 화면을 지켜보며 선배 출연자다운 날카롭고 유쾌한 분석을 쏟아냈다.초반 선택을 받지 못할 것으로 예상했던 회계사 영수의 반전 인간미와 허당미에 푹 빠졌다고 밝힌 상철과 정숙은 이어 진행된 여선택 데이트에 흥미를 보였다. 정희를 비롯한 세 명의 여성 출연자가 경수를 선택해 예상 밖의 대다수 데이트가 성사된 장면에 놀라움을 표한 상철과 정숙은 각 커플의 데이트 분위기를 세밀하게 살폈다.취향이 통하는 광수와 옥순의 다정한 모습에 흐뭇해한 상철과 정숙은 영숙이 영식에게 보인 적극적인 대화 방식을 두고 간과 쓸개를 다 내어주는 구미호 전법이라 칭하며 상철의 감탄을 이끌어냈다.이날 상철과 정숙은 출연자들 사이에서 피어난 갈등과 관계의 변화에 대해서도 진심 어린 조언과 공감을 보냈다. 표현 방식의 차이로 서운함이 폭발한 영철과 영자의 다툼을 보며 상철과 정숙은 과거 본인들의 모습을 거울 치료하듯 되돌아보며 안타까운 마음을 감추지 못했다. 영식이 영숙을 향해 마음을 고심 끝에 정하고 직진을 선언하는 과정에서 상대였던 순자가 당황하지 않고 쿨하게 인정을 하며 멋진 친구로 남자는 태도를 보이자 정숙은 순자의 높은 자존감과 멋진 대응에 깊은 리스펙을 표했다.영철과 영자의 심화될 갈등을 예고하는 다음 회차에 대한 궁금증을 높인 상철과 정숙은 솔직하고 끈끈한 부부 케미로 시청자들에게 기분 좋은 재미를 안겼다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr